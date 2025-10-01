Actualitate

Dana Budeanu, critici la adresa USR-ului și a lui Nicușor Dan

Dana Budeanu, critici la adresa USR-ului și a lui Nicușor Dan
Dana Budeanu a declarat pentru România TV că actualii miniștri care gestionează domenii cheie din Guvern sunt „puși acolo doar să îndeplinească ordinele”. Vedeta a criticat partidul USR, precum și pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Ilie Bolojan, reproșându-le aparițiile publice și comportamentul, care nu corespund standardelor profesionale așteptate de la oficialii de rang înalt.

 Dana Budeanu, critică la adresa miniștrilor „TikTok”

Dana Budeanu a declarat pentru România TV că mulți dintre miniștrii actuali sunt „entități puse în funcții la mișto” și că „prestează doar TikTok și ceea ce au ordin să îndeplinească”. Vedeta a precizat că numirile nu se bazează pe competență, ci pe ordine politice, iar rezultatele se vor vedea în timp.

„Ei sunt puși acolo doar să îndeplinească ordinele. Că vor reuși sau nu, timpul va demonstra”, a adăugat Dana Budeanu.

Aceasta a criticat, de asemenea, pozițiile ocupate de Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, subliniind că nu sunt adecvate pentru nivelul de responsabilitate pe care îl presupun funcțiile lor.

Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea

Vedeta TV consideră că USR s-a transformat într-o ”pepinieră de TikTok ” și  că au intrat forțat în Guvern

Budeanu a declarat că  USR s-a transformat într-o „pepinieră de TikTok” introdusă forțat în Guvern, fără a ține cont de competența profesională.

Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

Spitalul „Sfânta Maria" din Iași

Vedeta a acuzat că partidele politice și liderii locali nu mai reprezintă interesele reale ale românilor, menționând tragediile recente de la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit șapte copii, pentru a sublinia lipsa de reacție publică adecvată.

Dana Budeanu, critici la adresa lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Dana Budeanu a atras atenția asupra stilului președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan, criticând aparițiile lor publice cu ghiozdane și comparându-le cu comportamentul elevilor de liceu.

Ea a explicat că, spre deosebire de lideri precum Trump sau Putin, Nicușor Dan a fost surprins purtând un ghiozdan, ceea ce arată, în opinia ei, lipsa de profesionalism. Vedeta a mai subliniat că oficialii „pleacă ca la școală, cum se duceau ăia într-a 11-a la școală”.

 

 

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

