Trei jucători cu glezna fină, puși la colț de Mircea Lucescu. Veteranii de la națională, criticați

La finalul victoriei uriașe cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu a explicat de ce Alexandru Mitriță a fost scos din planurile echipei naționale. Tehnicianul de 80 de ani l-a criticat pentru lipsa de implicare și a vorbit despre atitudinea lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.

România a obținut o victorie spectaculoasă cu Austria, scor 1-0, grație unui gol marcat în minutul 90+4.

Rezultatul menține tricolorii în cursa pentru calificarea la turneul final european, dar bucuria succesului a fost dublată de o ieșire tranșantă a lui Mircea Lucescu.

Selecționerul de 80 de ani a explicat, imediat după meci, motivele pentru care Alexandru Mitriță nu mai făcea parte din planurile echipei naționale și ce așteptări are de la jucători precum Nicolae Stanciu și Răzvan Marin.

Tehnicianul a vorbit deschis despre relația sa cu Alexandru Mitriță, jucător care a fost convocat în trecut, dar care nu se mai află în vederile echipei.

„Am 80 de ani, nu invidiez pe nimeni, nu atac pe nimeni. Singurul interes este succesul. Din asta trăiesc. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor. Mitriță este un băiat extraordinar, un băiat mult prea emotiv pentru fotbalul de performanță”, a spus Lucescu, la Antena 1.

Selecționerul a subliniat că fotbalul modern cere disciplină și spirit de echipă, nu doar talent.

„L-am readus la națională până am văzut că vrea să fie în permanență titular, indiferent de ce se întâmplă. Așa ceva nu se poate în fotbal. El trebuie să înțeleagă bine că îl ajută concurența. Nu există concurență, nu se poate”, a continuat Lucescu.

Selecționerul a oferit și detalii despre comportamentul fotbalistului în timpul pregătirii cu lotul.

„Adevărul este că el venea aici, la națională, și alerga un număr de kilometri, în timp ce ceilalți jucători ajungeau la dublul kilometrilor alergați de el, poate mai mult. De fiecare dată venea să joace fotbal doar cu mingea, nu să alerge, să recupereze”, a precizat antrenorul.

Lucescu a spus că meciul cu Austria a fost un exemplu perfect de luptă, determinare și sacrificiu, iar cei care nu înțeleg aceste valori „nu pot rămâne în echipă”.

„Azi, cu Austria, a fost o bătălie. Această bătălie este farmecul fotbalului”, a conchis selecționerul.

După victoria de la Viena, Mircea Lucescu a discutat și despre situația lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, doi dintre liderii generației actuale, absenți la acțiunea din octombrie.

Selecționerul a negat zvonurile privind o ceartă cu mijlocașul celor de la Empoli.

„Am văzut că s-a scris că m-am certat cu Răzvan Marin, nu e adevărat! Raportul meu cu jucătorii a fost mereu onest. Eu sunt antrenor, eu decid. El nu s-a antrenat nici joi și nici vineri. Am zis că nu are cum să joace. Știam ce intensitate va fi la acest meci. Am mai și declarat: nu s-a antrenat, nu poate să joace. Îl simpatizez, a făcut o treabă excelentă”, a explicat Lucescu.

Selecționerul a transmis un avertisment clar pentru toți jucătorii importanți ai echipei: nimeni nu are locul garantat.

„El și Stanciu trebuie să accepte că fotbalul e o competiție foarte dură. Eu apreciez meritocrația. Nu țin cont de altceva. Sigur, pot greși, dar sunt mereu foarte atent. El nu are dreptul să se supere. Dacă se supără, se supără pe el. Ca Mitriță”, a adăugat tehnicianul.

Victoria cu Austria, obținută în minutul 90+4, a fost descrisă de Lucescu drept un meci de caracter, nu doar de rezultat. Selecționerul a lăudat atitudinea jucătorilor care au luptat până la final și a subliniat că spiritul de echipă a făcut diferența.