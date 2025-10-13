Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: Trebuie să construiesc o echipă de baraj

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, duminică seara, după victoria în faţa Austriei, scor 1-0 pe Arena Naţională, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că succesul a venit datorită „inteligenţei, cunoaşterii şi sacrificiului” jucătorilor săi.

„Jucătorii au dat totul pe teren. Este ceea ce am cerut eu să facem, a învins inteligenţa şi cunoaşterea tuturor. În spatele lor s-a adăugat comunicarea fantastică, sacrificiul lor. A fost momentul în care au ştiut exact ce să facă pe teren. Nicio minge nu ne-a surprins, nu au putut folosi nicio minge lungă, nici măcar accelerările”, a spus Lucescu, la Antena 1.

Selecţionerul a mai declarat că echipa a pregătit minuţios partida, iar victoria a fost rezultatul unei construcţii colective.

Tehnicianul s-a declarat mai încântat de modul în care echipa a jucat decât de simpla victorie. „Este un rezultat foarte bun, dar încă o dată nu rezultatul contează, mă bucură mai mult jocul pe care l-am făcut. Duelurile pe care întotdeauna le pierdeam , în Cipru am avut un raport ruşinos, de data asta le-am câştigat pe toate la mijlocul terenului. Ianis Hagi şi-a luat în serios rolul de căpitan. A fost inteligent, s-a luptat cu adversarul, ceea ce nu era specific lui, dar de această dată a făcut-o ca un adevărat căpitan şi eu sunt foarte mulţumit pentru asta.”

Lucescu a mai remarcat prestaţia defensivă şi echilibrul echipei: „Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniştit şi a ştiut când să construiască şi când să joace lung. Bîrligea a fost o demonstraţie de forţă în atac în raport cu adversarii. Au fost multe lucruri pozitive. Victoria este importantă doar dacă aduce o altă victorie, altfel nu are nicio valoare.”

Selecţionerul a fost întrebat dacă îşi va continua mandatul la echipa naţională, răspunsul său fiind prudent:

„O să vedem. Eu am încercat să-mi fac datoria. Am promis că, dacă nu obţin calificarea, las pe altcineva să joace barajul. Dar până atunci trebuie să construiesc o echipă de baraj.”

România a obţinut o victorie dramatică împotriva Austriei, scor 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.

Tricolorii au marcat golul decisiv în minutul 90+5, prin fundaşul Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.

România va juca următorul meci pe 15 noiembrie, în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina, iar campania se va încheia pe 18 noiembrie, acasă, împotriva San Marino.