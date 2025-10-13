Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: Trebuie să construiesc o echipă de baraj
- Maria Dima
- 13 octombrie 2025, 06:54
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, duminică seara, după victoria în faţa Austriei, scor 1-0 pe Arena Naţională, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că succesul a venit datorită „inteligenţei, cunoaşterii şi sacrificiului” jucătorilor săi.
„Jucătorii au dat totul pe teren. Este ceea ce am cerut eu să facem, a învins inteligenţa şi cunoaşterea tuturor. În spatele lor s-a adăugat comunicarea fantastică, sacrificiul lor. A fost momentul în care au ştiut exact ce să facă pe teren. Nicio minge nu ne-a surprins, nu au putut folosi nicio minge lungă, nici măcar accelerările”, a spus Lucescu, la Antena 1.
Selecţionerul a mai declarat că echipa a pregătit minuţios partida, iar victoria a fost rezultatul unei construcţii colective.
Am avut şansa să marcăm în ultimul minut, dar am construit golul cu Ianis, cu Man, cu respingerea, şi apoi din nou cu centrare pe partea opusă. Ei ştiau foarte bine că austriecii ies la pressing şi acolo a apărut Ghiţă extraordinar. Ştiam că este un jucător foarte bun, ştie unde să fie şi cum să rezolve faza, a detaliat Lucescu.
Mircea Lucescu: „Nu rezultatul contează, ci jocul echipei”
Tehnicianul s-a declarat mai încântat de modul în care echipa a jucat decât de simpla victorie. „Este un rezultat foarte bun, dar încă o dată nu rezultatul contează, mă bucură mai mult jocul pe care l-am făcut. Duelurile pe care întotdeauna le pierdeam , în Cipru am avut un raport ruşinos, de data asta le-am câştigat pe toate la mijlocul terenului. Ianis Hagi şi-a luat în serios rolul de căpitan. A fost inteligent, s-a luptat cu adversarul, ceea ce nu era specific lui, dar de această dată a făcut-o ca un adevărat căpitan şi eu sunt foarte mulţumit pentru asta.”
Lucescu a mai remarcat prestaţia defensivă şi echilibrul echipei: „Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniştit şi a ştiut când să construiască şi când să joace lung. Bîrligea a fost o demonstraţie de forţă în atac în raport cu adversarii. Au fost multe lucruri pozitive. Victoria este importantă doar dacă aduce o altă victorie, altfel nu are nicio valoare.”
Lucescu, despre viitorul său la naţională
Selecţionerul a fost întrebat dacă îşi va continua mandatul la echipa naţională, răspunsul său fiind prudent:
„O să vedem. Eu am încercat să-mi fac datoria. Am promis că, dacă nu obţin calificarea, las pe altcineva să joace barajul. Dar până atunci trebuie să construiesc o echipă de baraj.”
România a obţinut o victorie dramatică împotriva Austriei, scor 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.
Tricolorii au marcat golul decisiv în minutul 90+5, prin fundaşul Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.
România va juca următorul meci pe 15 noiembrie, în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina, iar campania se va încheia pe 18 noiembrie, acasă, împotriva San Marino.
