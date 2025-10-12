Cupa Mondială 2026, calificări: Cipru învinge San Marino și urcă peste România în Grupa H

Echipa națională dom Cipru a obținut, duminică, victoria în deplasare, 4-0, în fața naționalei San Marino, într-un meci din Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Rezultatul aduce Ciprul pe locul al treilea în clasament, depășind România, dar tricolorii au avantajul a două meciuri mai puțin disputate.

Meciul disputat la Serravalle a început perfect pentru ciprioți, care au deschis scorul încă din minutul 9, prin Loizos Loizou. Marinos Tzionis, mijlocașul de la UTA Arad, a fost titular și a avut o prestație solidă, contribuind la controlul jocului pe mijlocul terenului.

În repriza a doua, selecționerul Ciprului, Akis Mantzios, l-a introdus pe Charalampos Kyriakou, jucătorul de la Dinamo București, pentru a consolida echipa.

Ciprioții au dominat și după această mutare. Stelios Andreou a majorat avantajul în minutul 59, iar Grigoris Kastanos a transformat un penalty în minutul 67, ducând scorul la 3-0. Andronikos Kakoullis a închis tabela în minutul 79, stabilind scorul final, 4-0.

Cu această victorie, Cipru ajunge la opt puncte în clasament, trecând România, care are șapte puncte.

Tricolorii rămân însă într-o poziție favorabilă, având încă două meciuri de jucat față de cele șapte ale Ciprului. Această diferență le menține șansele în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, deși presiunea asupra echipei crește pe măsură ce competiția progresează.

Următorul meci al României va fi decisiv în menținerea poziției în clasament și în conturarea șanselor de calificare. Rezultatul Ciprului arată că gruparea insulară devine un competitor important în Grupa H.