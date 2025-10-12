Sport

Dragan Stojkovic pleacă de la naționala Serbiei, după 0-1 cu Albania în calificările pentru CM 2026

Comentează știrea
Dragan Stojkovic pleacă de la naționala Serbiei, după 0-1 cu Albania în calificările pentru CM 2026Dragan Stojkovic. Sursa foto: fss.rs
Din cuprinsul articolului

Selecționerul Serbiei, Dragan Stojkovic, și-a anunțat demisia sâmbătă seară, după ce echipa sa a fost învinsă cu 0-1 pe teren propriu de Albania, într-un meci din calificările pentru Cupa Mondială 2026, potrivit bbc.com.

Dragan Stojkovic își asumă responsabilitatea

În cadrul conferinței de presă de după meci, care a avut loc în orașul Leskovac, Stojkovic a declarat:

„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă și îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face față consecințelor. Rezultatul este cu adevărat prost, nu mă așteptam la asta.”

El a precizat că și-a înaintat demisia președintelui și secretarului general al Federației Sârbe de Fotbal și a adăugat:

Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii
Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii

„Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa la următorul meci de calificare.”

Piksi: o carieră de 60 de ani în fotbal

Cunoscut sub numele de Piksi în perioada în care juca pentru echipa Iugoslaviei, Dragan Stojkovic are 60 de ani și se afla la cârma naționalei Serbiei din 2021. Înainte de a prelua echipa națională, Stojkovic a mai antrenat Nagoya (Japonia) și Canton (China), iar pentru scurt timp a fost antrenorul Stelei Roșii din Belgrad.

În prezent, Serbia ocupă locul 3 în grupa K a calificărilor europene, în spatele Angliei și Albaniei.

Alte rezultate din calificările pentru CM 2026

Cupa Mondială 2026

Sursa fotu: FIFA

Tot sâmbătă, Turcia a surclasat Bulgaria cu 6-1 la Sofia, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Scorul a fost egal la pauză, 1-1, dar turcii s-au dezlănțuit în repriza secundă, marcând de cinci ori.

Golurile au fost înscrise de Arda Guler, Kenan Yildiz (2), Zeki Celik și Irfan Can Kahveci, plus autogolul lui Viktor Popov. Această victorie vine la o lună după ce Turcia pierdea acasă cu 6-0 în fața Spaniei, într-o înfrângere umilitoare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Povestea primului rol al lui Florin Piersic în filmul românesc
11:13 - Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
11:05 - Alegeri în Camerun: Paul Biya, 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat și e marele favorit
10:55 - Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii
10:45 - The Beatles și „republica lor” de pe o insulă grecească. Povestea unei escapade artistice
10:34 - Expirarea apei îmbuteliate: Când devine neplăcută, dar încă sigură

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale