Dragan Stojkovic pleacă de la naționala Serbiei, după 0-1 cu Albania în calificările pentru CM 2026

Selecționerul Serbiei, Dragan Stojkovic, și-a anunțat demisia sâmbătă seară, după ce echipa sa a fost învinsă cu 0-1 pe teren propriu de Albania, într-un meci din calificările pentru Cupa Mondială 2026, potrivit bbc.com.

În cadrul conferinței de presă de după meci, care a avut loc în orașul Leskovac, Stojkovic a declarat:

„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă și îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face față consecințelor. Rezultatul este cu adevărat prost, nu mă așteptam la asta.”

El a precizat că și-a înaintat demisia președintelui și secretarului general al Federației Sârbe de Fotbal și a adăugat:

„Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa la următorul meci de calificare.”

Cunoscut sub numele de Piksi în perioada în care juca pentru echipa Iugoslaviei, Dragan Stojkovic are 60 de ani și se afla la cârma naționalei Serbiei din 2021. Înainte de a prelua echipa națională, Stojkovic a mai antrenat Nagoya (Japonia) și Canton (China), iar pentru scurt timp a fost antrenorul Stelei Roșii din Belgrad.

În prezent, Serbia ocupă locul 3 în grupa K a calificărilor europene, în spatele Angliei și Albaniei.

Tot sâmbătă, Turcia a surclasat Bulgaria cu 6-1 la Sofia, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Scorul a fost egal la pauză, 1-1, dar turcii s-au dezlănțuit în repriza secundă, marcând de cinci ori.

Golurile au fost înscrise de Arda Guler, Kenan Yildiz (2), Zeki Celik și Irfan Can Kahveci, plus autogolul lui Viktor Popov. Această victorie vine la o lună după ce Turcia pierdea acasă cu 6-0 în fața Spaniei, într-o înfrângere umilitoare.