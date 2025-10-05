Sport

Ianis Hagi a explicat motivul pentru care a ales Alanyaspor și nu FCSB sau Rapid

Ianis Hagi. Sursă foto: Instagram
După ce a înscris primul său gol în tricoul celor de la Alanyaspor, Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit despre ofertele primite în această vară și a explicat de ce a ales să continue cariera în străinătate, în pofida interesului manifestat de cluburi importante din România.

Fiul „Regelui” a fost dorit atât de FCSB, cât și de Rapid, însă a preferat o nouă provocare în Superliga Turciei, unde pare să-și fi regăsit încrederea și forma care l-au consacrat.

Gol superb și prestație solidă în tricoul lui Alanyaspor

Internaționalul român a fost eroul partidei dintre Alanyaspor și Genclerbirligi, încheiată 2-2, după ce a deschis scorul cu un gol spectaculos din lovitură liberă, de la peste 30 de metri. Execuția perfectă a lui Hagi a fost urmată, în repriza secundă, de o pasă decisivă, semn că mijlocașul și-a găsit rapid locul în noul sistem al antrenorului turc.

„Le mulţumesc celor care s-au interesat de mine din România. Apreciez interesul lor, apreciez cuvintele frumoase pe care le-au spus. Însă aşa cum am transmis de la început, obiectivul meu a fost să rămân afară”, a declarat Ianis Hagi, pentru as.ro.

Becali și Șucu, printre cei care l-au vrut în România

Deși Gigi Becali a afirmat în mai multe rânduri că ușile FCSB sunt mereu deschise pentru Ianis Hagi, patronul campioanei a subliniat că ar prefera ca fiul lui Gheorghe Hagi să-și continue parcursul în fotbalul european.

„Dacă vrea să vină, îl primesc oricând. Dar e mai bine să joace afară, pentru el și pentru România”, spunea Becali la momentul respectiv.

Și Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, a fost interesat de mijlocaș, însă negocierile nu s-au concretizat. Hagi a așteptat până în ultimele zile de mercato înainte de a semna cu formația turcă.

Ianis Hagi: „A contat că am fost dorit de toată lumea din club”

Întrebat și despre interesul lui Edward Iordănescu, care l-ar fi vrut la Legia Varșovia, Ianis a explicat că a ales clubul la care s-a simțit cu adevărat dorit.

„A contat cel mai mult să fiu dorit de toţi oamenii din club, nu doar de o persoană. De asta am şi stat până la sfârşit şi nu am vrut să mă grăbesc. Asta e viaţa de fotbalist, trebuie să iei decizii grele. Am pierdut selecţia din septembrie, meciuri decisive, dar ştiam că e o decizie importantă. Eu zic că am luat decizia corectă – am fost dorit de un club, de la primul la ultimul om, şi rămâne să întorc această favoare pe teren”, a mai spus Hagi.

Cotat la 1,5 milioane de euro de site-ul Transfermarkt, Ianis Hagi a evoluat până acum pentru Academia Hagi / Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers și Alaves, înainte de a ajunge la Alanyaspor.

