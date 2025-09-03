Sport Ianis Hagi semnează, în sfârșit. Unde va juca internaționalul român







Ianis Hagi (26 de ani) și-a găsit o echipă la care să evolueze în acest sezon care a îmceput deja. Dat afară de Glasgow Rangers, la finalul stagiunii trecut, mijlocașul român a negociat în ultimele trei luni cu mai multe cluburi, dar nu a bătut palma cu nimeni. În primul rând, din cauza pretențiilor financiare ridicate.

Fost selecționer al naționalei de tineret, Daniel Pancu a anunțat azi, la gsp.ro, că Hagi jr va evolua în Turcia, la formația Alanyaspor. Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur”, a spus „Pancone” pentru sursa citată.

În acest sezon, în primele trei etape ale campionatului din Turcia, Alanyaspor a înregistrat o victorie, un rezultat de egalitate și o înfrângere. Formația e pregătită de portughezul Joao Pereira.

„O să-i fie greu în Turcia. Alanyaspor joacă 3-4-2-1, îl prinde sistemul, joacă în atac oriunde în afară de atacant central, joacă stânga, dreapta. E o echipă de mijlocul clasamentului, mai mult nu poate, un campionat mult mai bun decât cel al Scoției, mult mai bun, fără discuție, doar că trebuie văzut cum se descurcă la o echipă mică”, a mai afirmat Pancu.

„Se schimbă mult datele problemei, abordarea, colegii, una e să joci la Rangers sau la echipa națională cu jucători foarte valoroși lângă tine, una e să ai doar fotbaliști valoroși pe lângă tine. Trebuie să te adaptezi tu la ei, nu invers.

Campionatul energic, fizic. Alanya e Alaves de Spania, unde el a mai jucat și nu i-a fost ușor. Pe de altă parte, poate avea evoluții foarte bune și să ajungă la o forță a campionatului. Are 27 de ani, e încă tânăr”, a concluzionat antrenorul.