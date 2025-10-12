Sport Meciul cu Austria, care l-a lăsat pe Mircea Lucescu fără postul de selecționer







România întâlnește Austria, duminică, de la ora 21.45 (în direct la Antena 1), în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. O confruntare care nu prea mai contează decât pentru oaspeți, mari favoriți la câștigarea grupei. În timp ce „tricolorii” se gândesc la traseul prin care ar putea să ajungă la turneul final de peste Ocean. Este vorba despre ultima șansă a României, play-off-ul din postura de câștigătoare de grupă a Ligii Națiunilor.

Sunt șanse ca un eșec pe „Arena Națională” să ducă la înlăturarea selecționerului Mircea Lucescu. Al cărui post este tot mai nesigur. Ar fi o coincidență în cariera lui „Il Luce”, chiar dacă la 180 de grade. Antrenorul a părăsit echipa națională, în primul mandat, după o victorie cu Austria, scor 4-0, în Ghencea.

Meciul s-a desfășurat pe 10 septembrie 1986, golurile au fost marcate de Ștefan Iovan (45 și 64), Marius Lăcătuș (61) și Gheorghe Hagi (90). A fost debutul în preliminariile Campionatului European găzduit de RFG în 1988. Naționala, condusă de „Il Luce”, ratase calificare la Mondialul mexican din 1986. Lucescu nu a fost dat afară după acea campanie și a rămas selecționer. În paralel, el o antrena și pe Dinamo. În preajma debutului în campania pentru Euro, la intervenția lui Valentin Ceaușescu, la prima reprezentativă a fost numit Emeric Ienei, în funcția de director tehnic.

Astfel că, la jocul cu Austria, Ienei și Lucescu au stat pe banca tehnică. Cel din urmă avea să fie îndepărtat după succesul cu 4-0. Ienei a devenit selecționer și a debutat la următoarea partidă: un amical în Israel, jucat pe 8 octombrie, câștigat de „tricolori” cu 4-2. România a ratat calificare la Campionatul European. În ultimul meci al campaniei, remiza fără goluri de la Viena, cu Austria, i-a trimis pe spanioli la Euro. Ienei a rămas selecționer și a dus echipa la Mondialul din 1990, găzduit de Italia.