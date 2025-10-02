Cine este Eduard Danilof. Ionuț Moșteanu l-a numit noul comandant al CSA Steaua

Clubul sportiv al Armatei, CSA Steaua, are un nou conducător, colonelul Eduard Danilof, care a preluat funcția de comandant după încheierea mandatului lui Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, la doar jumătate de an de la numirea acestuia, potrivit anunțului făcut de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof - un ofiţer cu aproape 30 de ani de experienţă, veteran în misiuni internaţionale în Irak şi Afganistan, dar şi cu o solidă experienţă de management în administrarea Stadionului Steaua”, a anunțat Ionuț Moşteanu pe Facebook.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că mandatul noului comandant al CSA Steaua va fi concentrat pe reformă și performanță, subliniind că următoarele șase luni vor fi decisive pentru viitorul clubului.

Colonelul Eduard Danilof va beneficia de sprijinul deplin al ministerului pentru a implementa măsuri de modernizare, cu accent pe eficientizarea activității și readucerea clubului la standarde competitive.

„Avem două obiective clare: Scoaterea clubului din stagnare şi modernizarea managementului. ⁠Transformarea secţiei de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea şi să atragă investitori”, mai susține ministrul Apărării.

În același timp, Moșteanu a precizat că urmează să fie declanșat un control amplu asupra tuturor departamentelor și secțiilor sportive, pentru a identifica disfuncționalitățile și a profesionaliza managementul.

„Steaua trebuie să renască prin profesionalism, nu doar să trăiască din gloria trecutului”, a conchis ministrul.

Colonelul Eduard Danilof are o experiență solidă atât în domeniul militar, cât și în managementul sportiv.

După ce a făcut parte din Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” și a participat la mai multe misiuni internaționale, acesta a trecut în zona administrativă, coordonând activitățile centrului de administrare al stadionului din Ghencea, una dintre cele mai importante baze sportive din România.