Ionuţ Moşteanu, întâlnire cu emisarul SUA pentru Ucraina. Discuţii despre Flancul Estic şi Marea Neagră

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit marţi, la Varşovia, cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (rz.) Keith Kellogg, pentru a discuta despre cooperarea strategică dintre România şi Statele Unite. Întâlnirea a avut loc în contextul intensificării eforturilor aliate de consolidare a Flancului Estic. „Prezența militarilor americani pe teritoriul nostru, exercițiile comune și coordonarea strânsă de pe Flancul Estic sunt garanții clare că nu suntem singuri și că descurajarea rămâne puternică”, a precizat ministrul Ionuț Moşteanu într-o postare pe Facebook.

Ministrul Apărării a transmis recunoștința României față de Statele Unite pentru rolul esențial pe care îl au în consolidarea securității regionale, mai ales în contextul tensiunilor tot mai mari generate de Federația Rusă. „În context, ministrul Moşteanu şi-a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant şi substanţial oferit de Washington în consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic. De asemenea, el a subliniat că angajamentul SUA în Europa rămâne esenţial pentru menţinerea stabilităţii în faţa ameninţărilor generate de Federaţia Rusă”, se arată într-un comunicat emis de Ministerului Apărării.

Discuțiile s-au concentrat și pe situația de securitate din Ucraina, oficialul român reafirmând angajamentul ferm al României de a sprijini Kievul atât militar, cât și prin inițiative diplomatice și logistice.

Ionuț Moșteanu a subliniat că „garanțiile solide de securitate pentru Ucraina trebuie construite pe baza unei cooperări strânse între Europa și Statele Unite”, subliniind importanța unei alianțe transatlantice unite și coerente în fața agresiunii ruse.

Referindu-se la evoluțiile din vecinătatea estică, ministrul Ionuț Moșteanu a apreciat victoria forțelor proeuropene de la Chișinău ca pe un semnal puternic al dorinței Republicii Moldova de a-și continua parcursul european.

Oficialul român a subliniat importanța menținerii stabilității în regiune, afirmând că „stabilitatea Ucrainei şi cea a Republicii Moldova sunt interdependente şi contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre”.

Totodată, Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat importanța strategică a Mării Negre, insistând că regiunea trebuie să rămână o prioritate pe agenda NATO și a Uniunii Europene.

„Consolidarea prezenţei aliate în regiune, prin mijloace militare, politice şi economice, este esenţială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securităţii întregii Europe”, a declarat acesta.