Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar

Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Nicușor Dan a făcut public cel mai important aspect al legii privind pregătirea populației pentru situații de război. „Cea mai importantă parte din această lege este introducerea unui stagiu militar, voluntar, repet, voluntar, în care statul român îi va plăti pe cei care vor vrea să facă acest stagiu militar care va dura patru luni pentru ca România să aibă niște forțe în rezervă suplimentare în cazul în care țara va avea nevoie deși eu sper să nu fie vreodată cazul”, a declrarat președintele României în cadrul unei conferințe de presă.

Nicușor Dan anunță un avantaj pentru cei care vor să facă stagiul militar

Șeful statului a anunțat că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru situații de război este aproape finalizat și va ajunge în curând în Parlament pentru dezbatere.

Nicușor Dan a precizat că ministrul Apărării va susține o conferință de presă dedicată subiectului, în care va explica în detaliu prevederile actului normativ, menționând totodată că „este posibil ca după acest stagiu militar să fie persoane care vor vrea să rămână în cadrul MApN”.

Nicușor Dan. Sursă foto: Captură video Youtube

MApN vrea stagiul militar voluntar pentru tineri

Ministerul Apărării propune un program modern de formare militară destinat exclusiv voluntarilor, adresat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Cei care vor participa la acest stagiu plătit vor putea alege ulterior între a intra în rezerva de mobilizare a Armatei Române sau a candida pentru un post de soldat profesionist, în baza unui contract de muncă în cadrul instituției.

Nicușor Dan, despre dosarul anulării alegerilor: „Există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa"

Inițiativa nu presupune reintroducerea serviciului militar obligatoriu, ci urmărește revigorarea rezervei armatei printr-un mecanism de voluntariat. Reprezentanții MApN subliniază că numărul rezerviștilor este în scădere constantă, în contextul în care cei existenți se apropie de vârsta maximă admisă pentru menținerea în evidențele militare — 55 de ani pentru subofițeri și 62 pentru ofițeri.

Serviciul militar voluntar va dura patru luni

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat că proiectul referitor la introducerea serviciului militar voluntar va fi analizat în următoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, urmând să ajungă ulterior în Parlament pentru dezbatere. Inițiativa vizează crearea unei rezerve tinere și pregătite, capabilă să răspundă nevoilor de apărare ale României în contextul actual de securitate regională.

Potrivit ministrului, programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani care doresc să urmeze un stagiu de patru luni în armată, la finalul căruia vor intra în rezerva activă a forțelor armate.

„Rezerva este îmbătrânită. De aceea venim cu acest proiect care introduce termenul de militar voluntar în termen. Tinerii între 18 și 35 de ani vor putea să facă armata patru luni de zile și apoi să intre în rezerva Armatei României”, a explicat Moșteanu.

Oficialul a mai precizat că programul va funcționa și ca o pepinieră pentru viitorii profesioniști ai armatei, oferindu-le participanților ocazia să descopere vocația pentru o carieră militară. „Unii vor rămâne în sistem, alții se vor îndrăgosti de această carieră. Avem nevoie de oameni buni și pregătiți pentru această misiune”, a adăugat ministrul Apărării, subliniind că legea se află deja în circuitul interministerial și va reglementa clar statutul și drepturile militarilor voluntari.

 

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra" de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

