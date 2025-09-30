Se introduce stagiul militar voluntar pentru acești români

Guvernul Bolojan ar putea adopta inițiativa prin care se va introduce serviciul militar voluntar în România. Cetățenii cu vârste între 18 și 35 de ani vor avea opțiunea de a se înrola dacă iși doresc, urmând să beneficieze de o perioadă de instruire de câteva luni, timp în care vor fi și remunerați. Ulterior, aceștia vor rămâne în așteptare pentru a fi mobilizați în cazul unui conflict armat. Informația a fost dezvăluită pe surse de România TV, care menționează existența unui acord în CSAT pe această temă.

Proiectul sprijinit de Guvernul Bolojan reprezintă o modificare a legislației privind pregătirea populației pentru apărare. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că ideea nu este una nouă, însă a fost evitată de guvernele anterioare din motive electorale.

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea, dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată”, a declarat ministrul.

Subiectele legate de armată și război au fost considerate sensibile în anii trecuți, însă în prezent, pe fondul războiului din Ucraina și al presiunilor la nivel NATO, Executivul a decis să adopte proiectul.

Stagiul propus va dura patru luni și se adresează atât bărbaților, cât și femeilor între 18 și 35 de ani. În această perioadă, voluntarii vor beneficia de pregătire militară de bază, echipament și sprijin financiar. La final, aceștia vor primi o remunerație și vor fi încadrați automat în rezerva armatei.

Din rândul acestor voluntari ar putea fi selectați și viitori militari profesioniști, completând astfel nevoia de personal activ în structurile de apărare.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că pentru românii care au deja un loc de muncă se pregătesc amendamente legislative prin care angajatorii vor fi obligați să acorde un tip de concediu dedicat, cu o durată de patru luni. Acesta va permite angajaților să participe la instruirea militară fără a-și pierde locul de muncă și cu posibilitatea de a reveni ulterior în aceeași poziție.

Oficialul a explicat că această măsură este esențială pentru ca programul de militar voluntar să fie funcțional și accesibil tuturor. Moșteanu a subliniat că, începând cu anul 2026, România va introduce oficial acest sistem, iar unii dintre voluntari vor putea fi recrutați ulterior ca militari profesioniști.