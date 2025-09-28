Social

Dronă semnalată lângă Aeroportul Otopeni. Nouă avioane, redirecționate

Dronă semnalată lângă Aeroportul Otopeni. Nouă avioane, redirecționate
Nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost nevoite să aterizeze duminică pe o pistă a Aeroportului „Henri Coandă” din București folosită preponderent pentru decolări, după ce piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines au raportat prezența unei drone în apropierea aeroportului, potrivit BoardingPass.

Incidentul a avut loc duminică după-amiază, când echipajul Airbusului A330 al Turkish Airlines, care a aterizat pe Otopeni, a semnalat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului. Avionul a aterizat în siguranță pe pista 08L la ora locală 14:27.

Aeroportul Henri Coandă: Sursa foto: Arhiva EVZ

Ca urmare a raportului, controlorii de trafic aerian au solicitat piloților zborului BA886 Londra – București, operat de British Airways, să mențină altitudinea de 2.000 de picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare în direcția pistei.

Ulterior, opt avioane suplimentare, inclusiv unul militar, au fost redirecționate să aterizeze pe pista 08R, utilizată de regulă pentru decolări.

După aproximativ 40 de minute de la raportarea dronei, aterizările au fost reluate pe pista 08L a aeroportului Otopeni. Conform informațiilor obținute de BoardingPass, drona se afla în afara perimetrului aeroportului, între DN1 și localitatea Buftea, și nu pe nicio pistă a aeroportului.

