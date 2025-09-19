Social

Dronă de mici dimensiuni, indentificată lângă pista Aeroportului Henri Coandă

Dronă de mici dimensiuni, indentificată lângă pista Aeroportului Henri CoandăSursa foto: Arhiva EVZ
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată, vineri, de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă din București, fiind declanșată imediat o anchetă. Aeronava care a semnalat prezența dronei a aterizat în siguranță, fără incidente.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, drona a fost observată în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L, la aproximativ 3,5 km de aeroport. Evenimentul a avut loc la ora 15:45, iar echipajul aeronavei a notificat imediat autoritățile competente.

Dronă. Sursa foto: Dreamstime

„În urma notificării primite, a fost declanșată o anchetă comună, coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, CNAB și ROMATSA. Investigațiile desfășurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate și a locației de unde a fost operată”, a transmis sursa citată.

Reprezentanții companiei au atras atenția  că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare: „Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală”.

