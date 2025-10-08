Antena 1 face schimbări. Emisiunea Asia Express va avea de suferit

Postul Antena 1 a anunțat schimbări temporare în programul săptămânal al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”, care va fi difuzată în mod diferit pentru câteva zile. În mod obișnuit, fanii urmăresc show-ul patru seri pe săptămână – duminică, luni, marți și miercuri – în intervalul 20:00–23:30.

Săptămâna aceasta, însă, telespectatorii nu vor putea vedea episodul programat pentru duminică, 12 octombrie, din cauza unui eveniment sportiv major. România întâlnește Austria într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2026, care va fi transmis de Antena 1 în direct la ora 21:45.

Din acest motiv, postul a ales să difuzeze partida în locul ediției obișnuite a emisiunii, modificare care va influența temporar întreaga grilă de programe.

Pentru a nu dezamăgi fanii, producătorii „Asia Express” au mutat episodul care trebuia difuzat duminică pe joi, 16 octombrie. Astfel, săptămâna viitoare emisiunea va fi prezentă în program de luni până joi, menținând același interval orar. Această ajustare va afecta și alte producții, inclusiv serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, care nu va mai fi difuzat joi, așa cum fusese planificat inițial.

Mutarea episoadelor este o practică des întâlnită în televiziune atunci când apar evenimente sportive importante, iar echipa de producție a reușit să mențină continuitatea competiției și ritmul normal al „Drumului Eroilor”.

Sezonul actual al „Asia Express” înregistrează audiențe peste cele înregistrate în sezonul precedent. Episoadele din prima parte a sezonului 2025 au obținut, în medie, un rating de 6,0 puncte, comparativ cu 5,9 puncte în sezonul anterior.

De asemenea, share-ul pe publicul comercial urban 21–54 s-a menținut stabil, iar unele episoade au înregistrat cifre chiar mai bune decât în 2024.

De exemplu, episodul difuzat pe 22 septembrie 2025 a înregistrat 6,0 rating și 21,6% share pe segmentul comercial urban 21–54, în timp ce un episod reprezentativ din sezonul precedent a înregistrat 5,5 rating și 21,8% share pe același segment.

Aceste rezultate indică o creștere constantă a interesului telespectatorilor pentru emisiune și pentru aventurile concurenților pe „Drumul Eroilor”.