Monden Bătălie pe audiențe: Pro TV fură starurile Antena 1







Pro TV își pregătește terenul pentru o toamnă plină de provocări în lupta pentru audiență, anunțând lansarea unui nou show care se anunță a fi unul de impact.

Noul format, intitulat „La bine și la roast”, va combina umorul incisiv cu prezența unor invitați celebri care vor fi ținta unor glume ascuțite, într-un stil apropiat de cel consacrat de emisiuni precum „România are roast” sau „Stand-up Revolution”.

Un element de noutate important îl reprezintă faptul că Pro TV a atras în echipa sa mai mulți comedianți recunoscuți, care anterior au fost parte din show-urile de umor ale postului rival Antena 1.

Printre aceștia se numără nume precum Dan Badea, Costel Bojog, Dan Frînculescu, Mădălin Cîrje și Ioana State — toți având o experiență solidă pe scenele unor producții precum iUmor, Stand-up Revolution sau România are roast, toate emisiuni lansate și dezvoltate de Antena 1.

Filmările noului show vor avea loc într-un cadru impresionant, la Opera Națională Română, iar invitații speciali vor fi personalități din diverse domenii. Printre aceștia se regăsesc figuri cunoscute din sport, media și divertisment, precum Anamaria Prodan, Adi Mutu, Laura Giurcanu sau Otilia Bilionera, care vor fi supuși unui roast în spiritul glumelor tăioase și autoironice.

Deși Pro TV a reușit să aducă mai multe nume importante, câțiva comedianți rămân ancorați fidel în tabăra Antenei 1. Micutzu, Cosmin Nedelcu, Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea sau Nelu Cortea continuă să facă parte din proiectele postului rival, în special în emisiuni precum „The Ticket” — un show de stand-up care îi are în distribuție pe Mihai Bendeac și Mona Segall.

Astfel, „La bine și la roast” va crea o competiție directă, readucând în prim-plan vechea rivalitate dintre cele două posturi.

Această confruntare între Pro TV și Antena 1 pe segmentul divertismentului și al umorului pare să se intensifice în această toamnă, aducând telespectatorilor o ofertă diversificată, plină de umor și formule noi, menite să reînvie atmosfera show-urilor de succes, potrivit Cancan.

Rivalitatea dintre Pro TV și Antena 1 nu este una nouă, cele două trusturi confruntându-se de ani buni pentru supremația în audiențe. De fiecare dată când unul dintre ele lansează un format inedit sau reușește să atragă vedete de calibru, celălalt ripostează cu noi strategii și emisiuni menite să capteze atenția publicului.