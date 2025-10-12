Presa austriacă, despre un moment petrecut la hotelul jucătorilor înaintea meciului cu România: Răbdarea lor a fost răsplătită

Presa din Austria a relatat, înaintea meciului pe care echipa națională a României îl joacă în această seară, de la ora 21.45, pe Arena Națională, împotriva Austriei, un episod petrecut la hotelul unde sunt cazați jucătorii austrieci. „Tinerii erau cu gura până la urechi. Probabil, nu vor uita niciodată acest moment”, au scris jurnaliștii de la Krone.at.

Echipa națională a României joacă în această seară, de la ora 21.45, pe Arena Națională, împotriva Austriei, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Presa austriacă a relatat, înaintea meciului, un incident petrecut la hotelul unde este cazată echipa Austriei. Patru copii au așteptat mai multe ore pentru a obține autografe de la jucătorii naționalei.

Jurnaliștii austrieci au scris că, atunci când jucătorii s-au întors de la antrenament, cei patru tineri români s-au bucurat enorm, după ce David Alaba, Marcel Sabitzer și alți câțiva colegi au acceptat să facă poze și să ofere autografe.

„Tinerii erau cu gura până la urechi. Probabil, nu vor uita niciodată acest moment. Așteptarea de șapte ore a meritat", au mai scris cei de la Krone.at.

Meciul va fi arbitrat de italianul Davide Massa și va fi transmis în direct de Antena 1. El va fi ajutat de Filippo Meli și Stefano Alassio, iar arbitru de rezervă va fi Simone Sozza. În camera VAR se vor afla Michael Fabbri și Rosario Abisso. Echipa care va termina pe primul loc în grupă va obține calificarea directă la Cupa Mondială, iar echipa clasată pe locul doi va juca în play-off pentru un loc la turneul final.

Clasamentul grupei H:

Austria – 15 puncte (5 meciuri);

Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 meciuri);

România – 7 puncte (5 meciuri);

Cipru – 5 puncte (6 meciuri);

San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

Duminică se joacă și meciul dintre San Marino și Cipru.