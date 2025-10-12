Meciul România-Austria aduce restricții de trafic în Capitală. Zonele afectate și rute ocolitoare

Circulația rutieră va fi restricționată duminică în Capitală, în zona Arenei Naționale, unde se va desfășura meciul echipei naționale a României, potrivit Brigăzii Rutiere.

Echipa națională a României joacă duminică împotriva Austriei, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Pentru desfășurarea în condiții optime a evenimentului, traficul rutier va fi restricționat treptat, în funcție de necesități, după cum urmează:

Strada Maior Coravu: De sâmbătă seara, de la ora 22:00, parcarea este interzisă în rondul din fața intrării în Arena Națională; duminică, începând cu ora 17:00, circulația va fi restricționată până la finalul meciului;

Bulevardul Pierre de Coubertin: Circulația va fi restricționată duminică, de la ora 17:00, pe tronsonul cuprins între Strada Vatra Luminoasă și intrarea în stadion, până după terminarea meciului;

Strada Tony Bulandra: Traficul va fi restricționat duminică, de la ora 17:00, până la încheierea partidei.

Totodată, accesul autovehiculelor pe Bulevardul Pierre de Coubertin, între Strada Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv Arena Națională, va fi oprit duminică, de la ora 17:00, până după terminarea meciului.

Poliţiştii recomandă următoarele rute ocolitoare:

Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudeşti - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;

Şos. Mihai Bravu - Şos. Iancului - Şos. Pantelimon;

Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Colentina - Şos. Fundeni;

Şos. Morarilor - Str. Lucreţiu Pătrăşcanu - Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.

Brigada Rutieră anunță că va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. Șoferilor li se recomandă să folosească mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele, să nu oprească sau să staționeze pe arterele aflate în perimetrul de siguranță și să respecte indicațiile polițiștilor care dirijează circulația.

De asemenea, sunt sfătuiți să rămână calmi, să nu claxoneze inutil, să reducă viteza în apropierea grupurilor de suporteri și să evite orice comportament care ar putea pune în pericol siguranța proprie sau a celorlalți participanți la trafic.

Pietonii sunt sfătuiți să meargă doar pe trotuare și să traverseze strada exclusiv pe trecerile marcate, la culoarea verde a semaforului. De asemenea, trebuie să se asigure că șoferii au observat intenția lor de a traversa.