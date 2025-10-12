Social

Meciul România-Austria aduce restricții de trafic în Capitală. Zonele afectate și rute ocolitoare

Comentează știrea
Meciul România-Austria aduce restricții de trafic în Capitală. Zonele afectate și rute ocolitoarePoliția rutieră. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Circulația rutieră va fi restricționată duminică în Capitală, în zona Arenei Naționale, unde se va desfășura meciul echipei naționale a României, potrivit Brigăzii Rutiere.

Traficul rutier, restricționat pe mai multe străzi

Echipa națională a României joacă duminică împotriva Austriei, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Pentru desfășurarea în condiții optime a evenimentului, traficul rutier va fi restricționat treptat, în funcție de necesități, după cum urmează:

Strada Maior Coravu: De sâmbătă seara, de la ora 22:00, parcarea este interzisă în rondul din fața intrării în Arena Națională; duminică, începând cu ora 17:00, circulația va fi restricționată până la finalul meciului;

Bulevardul Pierre de Coubertin: Circulația va fi restricționată duminică, de la ora 17:00, pe tronsonul cuprins între Strada Vatra Luminoasă și intrarea în stadion, până după terminarea meciului;

Netflix pregătește despărțirea de cel mai popular serial. Ultimul sezon se anunță spectaculos
Netflix pregătește despărțirea de cel mai popular serial. Ultimul sezon se anunță spectaculos
Sistemul de control biometric, funcțional în România. Informații de la Poliția de Frontieră
Sistemul de control biometric, funcțional în România. Informații de la Poliția de Frontieră

Strada Tony Bulandra: Traficul va fi restricționat duminică, de la ora 17:00, până la încheierea partidei.

Totodată, accesul autovehiculelor pe Bulevardul Pierre de Coubertin, între Strada Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv Arena Națională, va fi oprit duminică, de la ora 17:00, până după terminarea meciului.

Rute ocolitoare

Poliţiştii recomandă următoarele rute ocolitoare:

  • Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudeşti - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;
  • Şos. Mihai Bravu - Şos. Iancului - Şos. Pantelimon;
  • Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Colentina - Şos. Fundeni;
  • Şos. Morarilor - Str. Lucreţiu Pătrăşcanu - Str. Constantin Brâncuşi - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.
Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Recomandările polițiștilor pentru suporterii care vor fi prezenți la meciul România-Austria

Brigada Rutieră anunță că va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. Șoferilor li se recomandă să folosească mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele, să nu oprească sau să staționeze pe arterele aflate în perimetrul de siguranță și să respecte indicațiile polițiștilor care dirijează circulația.

De asemenea, sunt sfătuiți să rămână calmi, să nu claxoneze inutil, să reducă viteza în apropierea grupurilor de suporteri și să evite orice comportament care ar putea pune în pericol siguranța proprie sau a celorlalți participanți la trafic.

Pietonii sunt sfătuiți să meargă doar pe trotuare și să traverseze strada exclusiv pe trecerile marcate, la culoarea verde a semaforului. De asemenea, trebuie să se asigure că șoferii au observat intenția lor de a traversa.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:25 - Profesoară de Limba Română, după ce un dascăl de 72 de ani a fost bătut de un elev: Liniște dinspre minister
14:15 - Noi detalii în cazul asasinatului cu bombă de la Arad. Unul dintre complicii avocatei, în celulă cu doi colaboratori ...
14:06 - Tunelul privat al milionarului Porsche, proiectat ca să evite traficul, stârnește indignare în Austria
13:57 - Hamas ar putea renunța la controlul asupra Fâșiei Gaza. Declarații în ajunul summitului internațional de la Cairo
13:48 - De ce își pierde vinul gustul prea repede. Greșeala frecventă făcută de mulți consumatori
13:39 - Noi detalii în cazul gravidei care a murit în Constanța. De ce nu ar fi acceptat intervențiile chirurgicale

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale