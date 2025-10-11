Davide Massa va arbitra meciul România - Austria, din preliminariile Cupei Mondiale 2026

Italianul Davide Massa va arbitra meciul dintre România și Austria, care va avea loc duminică, 12 octombrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, potrivit anunțului făcut de UEFA.

Meciul dintre România și Austria, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, este programat duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Davide Massa va fi ajutat de arbitrii asistenți Filippo Meli și Stefano Alassio, iar rezervă va fi Simone Sozza. În camera VAR se vor afla Michael Fabbri și Rosario Abisso.

Arbitrul italian Davide Massa, în vârstă de 44 de ani, a arbitrat naționala României de două ori. Prima oară a fost în 2016, la un meci amical cu Ucraina, pierdut de tricolori cu 3-4. A doua oară a arbitrat partida România – Elveția, scor 1-0, rezultat care a adus echipei primul loc în Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024.

România va juca cu Austria, duminică, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul va fi transmis de Antena 1 și comentat de Felix Drăghici și Andrei Rădulescu.

Selecționerul Ralf Rangnick a anunțat, înaintea meciului cu România, că va face o modificare în echipa de start. Portarul Patrick Pentz, de la Brondby, va reveni pe banca de rezerve, după ce a fost titular în meciul cu San Marino. În locul său va juca Alexander Schlager, goalkeeperul lui Salzburg și titularul obișnuit al echipei naționale.

„Decizia le-a fost comunicată amândurora încă de la începutul acțiunii. Pentzi a meritat cu vârf și îndesat să joace în acest meci (n.r. cel cu San Marino), având în vedere evoluțiile sale pentru noi la EURO, dar și cele pentru Brondby”, a spus acesta, potrivit Kleine Zeitung.

Accesul spectatorilor în complexul sportiv, inclusiv în zona „Arena Fanilor”, va începe la ora 18.45. Intrarea se va face pe baza biletelor sau invitațiilor oferite de organizatori, împreună cu un act de identitate în format fizic sau electronic. Accesul este permis prin cele trei intrări: Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Casele de bilete vor fi deschise la toate cele trei intrări ale stadionului după următorul program: sâmbătă, 11 octombrie 2025, între orele 12.00 și 20.00, iar duminică, 12 octombrie 2025, între orele 12.00 și 22.30.

Accesul spectatorilor în stadion se va face sub coordonarea forțelor de ordine, după un control atent realizat de jandarmi și de firma de pază. Organizatorii precizează că sunt permise doar steagurile naționale ale României și Austriei, montate pe suporturi din material plastic.

Federația Română de Fotbal reamintește că în interiorul stadionului sunt interzise:

aruncarea obiectelor sau a lichidelor către alte persoane ori pe terenul de joc;

aprinderea sau lansarea materialelor pirotehnice;

gesturile periculoase, provocatoare, discriminatorii sau ofensatoare;

inscripționarea pereților arenei;

cățărarea pe structurile stadionului;

fumatul, inclusiv utilizarea țigărilor electronice.

Pentru siguranța evenimentului, autoritățile vor aplica măsuri suplimentare de control al persoanelor și autovehiculelor, cu scopul de a împiedica introducerea materialelor interzise, după cum a anunțat Jandarmeria Capitalei.