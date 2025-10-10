Sport

Cupa Mondială 2026. Austria a învins San Marino cu un scor fabulos de 10-0

Sursa foto: Captură de ecran Youtube
Pentru calificările Cupei Mondiale 2026, echipa națională a Austriei a oferit joi seară o demonstrație de forță, impunându-se categoric, pe teren propriu, în fața reprezentativei din San Marino, cu scorul de 10-0. În aceeași grupă H, selecționata Bosniei a încheiat la egalitate, 2-2, partida disputată în deplasare împotriva naționalei din Cipru.

Austria domină calificările Cupei Mondiale 2026

Austria nu a arătat milă în confruntarea cu San Marino și și-a îmbunătățit considerabil golaverajul. Echipa pregătită de Ralf Rangnick a intrat hotărâtă pe teren și a rezolvat disputa încă din prima repriză, când conducea deja cu 6-0.

După pauză, gazdele au continuat în același ritm impunător, marcând încă patru goluri și oferind spectatorilor un adevărat meci ofensiv. Cu această victorie categorică, Austria a ajuns la 15 puncte din cinci meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Bosnia, a doua echipă din clasament

Bosnia a condus prima parte a meciului de la Larnaca, după ce a reușit să obțină scorul 2-0. Echipa nu a reușit însă să-și mențină avantajul până la finalul partidei. Gazdele au redus din diferență pe finalul primei reprize, reintrând în joc, iar în minutul 90+7, în prelungirile celei de-a doua reprize, Ciprul a obținut un penalty cu Ioannis Pittas, care a stabilit scorul final, 2-2.

Cupa Mondială

Cupa Mondială. Sursa foto: fifa.com

Bosnia ocupă locul secund în clasament, cu 13 puncte, fiind urmată de România, care a acumulat 7 puncte din cinci partide.

Rezultatele înregistrate în calificările europene ale Cupei Mondiale 2026

Etapa de joi din preliminariile Cupei Mondiale 2026 a adus rezultate spectaculoase și câteva surprize notabile. În grupa C, Danemarca a învins categoric Belarus cu 6-0, iar Scoția a revenit în ultimele minute pentru a se impune 3-1 în fața Greciei.

Țările de Jos au obținut o victorie clară, 4-0 în Malta, în timp ce Finlanda s-a impus cu 2-1 în fața Lituaniei. În grupa L, Cehia și Croația au terminat la egalitate, 0-0, iar Insulele Feroe au realizat o mare surpriză, învingând Muntenegru cu 4-0.

