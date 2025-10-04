Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria. Trei debutanți și reveniri importante în naționala României

Naționala României se pregătește pentru o dublă extrem de importantă în luna octombrie: un meci amical cu Republica Moldova (9 octombrie, ora 21:00) și confruntarea din preliminariile Cupei Mondiale 2026 împotriva Austriei (12 octombrie, ora 21:45).

Ambele partide vor avea loc pe Arena Națională, iar selecționerul Mircea Lucescu a anunțat un lot de 28 de jucători, împărțit egal între fotbaliști care evoluează în străinătate și cei din SuperLiga României.

Portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo, Spania), Ştefan Târnoveanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese, Italia).

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, Spania), Cristian Manea (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Virgil Ghiţă (Hannover 96, Germania), Bogdan Racoviţan (Raków, Polonia), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel), Alexandru Chipciu (U Cluj), Raul Opruţ (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt).

Mijlocaşi: Marius Marin (Pisa, Italia), Vladimir Screciu (U Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), Dennis Man (PSV Eindhoven, Ţările de Jos), Olimpiu Moruţan (Aris Salonic, Grecia), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ştefan Baiaram (U Craiova), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Alexandru Dobre (Rapid).

Atacanţi: Louis Munteanu (CFR Cluj), Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB).

Mircea Lucescu a venit cu modificări majore față de lotul utilizat la ultimele jocuri, cu Canada și Cipru. Selecționerul a convocat nouă jucători noi, dintre care trei sunt debutanți la echipa națională: Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt) și Cătălin Cîrjan (Dinamo).

De asemenea, revin în lot jucători importanți precum Ionuț Radu, Cristi Manea, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, absenți la ultimele acțiuni ale „tricolorilor”.

O revenire notabilă este cea a lui Louis Munteanu, care fusese chemat la precedenta acțiune, dar s-a accidentat chiar la încălzirea meciului cu Canada și nu a mai putut juca.

Pe lista absențelor se regăsesc opt jucători care au fost prezenți în convocările anterioare. Nu au fost chemați:

Horațiu Moldovan ,

Deian Sorescu ,

Nicușor Bancu (suspendat),

Adrian Șut ,

Nicolae Stanciu (accidentat),

Darius Olaru ,

Alexandru Mitriță (care a renunțat la echipa națională),

Denis Drăguș (accidentat).

După un parcurs echilibrat în campania preliminară, România are nevoie de puncte în confruntarea cu Austria, o echipă aflată în formă bună și cu un lot valoros.

Mircea Lucescu a declarat recent că își dorește un echilibru între experiență și tinerețe în echipă și că meciul amical cu Republica Moldova va fi o bună ocazie pentru testarea noilor jucători convocați.

„Avem nevoie de prospețime și motivație, dar și de jucători care înțeleg presiunea acestor meciuri. Vreau să văd cât mai mulți jucători în acțiune, mai ales pe cei tineri, pentru că doar așa putem construi pe termen lung o echipă competitivă”, a transmis selecționerul în cadrul anunțului oficial.

România – Republica Moldova → joi, 9 octombrie , ora 21:00 , Arena Națională (amical)

România – Austria → duminică, 12 octombrie, ora 21:45, Arena Națională (preliminarii CM 2026)

România se află în plină campanie de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, competiție care va fi organizată în SUA, Canada și Mexic. Meciul cu Austria este considerat esențial pentru menținerea șanselor reale la calificare, iar Mircea Lucescu mizează pe o formulă adaptată și competitivă, bazată pe jucători în formă la cluburile lor.