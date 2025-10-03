Cupa Mondială a început cu cea mai așteptată imagine. Cum arată Trionda

Numărătoarea inversă pentru Cupa Mondială FIFA 2026, turneu găzduit pentru prima dată de trei țări – Canada, Mexic și Statele Unite – a atins o nouă etapă importantă odată cu lansarea TRIONDA, mingea oficială creată de Adidas.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a prezentat noul balon printr-un mesaj pe Instagram:

„Mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 26 a sosit și este superbă! Sunt fericit și mândru să vă prezint TRIONDA. Adidas a creat o altă minge iconică pentru Cupa Mondială FIFA, cu un design care întruchipează unitatea și pasiunea țărilor gazdă de anul viitor: Canada, Mexic și Statele Unite. Abia aștept să văd această frumoasă minge lovind plasa porții. Numărătoarea inversă pentru cea mai mare Cupă Mondială FIFA din toate timpurile a început – și mingea este în joc!”.

Numele ales provine din spaniolă și se traduce prin „trei valuri”. Conceptul face referire la unirea istorică a celor trei națiuni gazdă, marcând pentru prima dată în istorie organizarea comună a turneului final de către trei state.

Designul vibrant include o combinație de roșu, verde și albastru, culori care simbolizează Canada, Mexic și Statele Unite. În centrul mingii, panourile geometrice se conectează pentru a forma un triunghi, reprezentând unitatea celor trei țări.

Elemente distinctive completează simbolistica: frunza de arțar pentru Canada, vulturul pentru Mexic și steaua pentru SUA. Ornamentele aurii fac trimitere directă la Trofeul Cupei Mondiale.

TRIONDA introduce mai multe îmbunătățiri de performanță:

Construcție cu patru panouri : cusături adânci și geometrie fluidă, care asigură stabilitate optimă în zbor și distribuție uniformă a forței.

Texturi în relief : pictograme aproape invizibile, care îmbunătățesc aderența în condiții de umiditate, utile pentru pase, dribling și lovituri.

Tehnologie „connected ball”: un cip senzor de mișcare de 500 Hz, integrat în minge, care transmite date în timp real către sistemul VAR. Acest sistem ajută arbitrii să ia decizii mai rapide și mai precise, inclusiv în situații de ofsaid.

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima cu 48 de echipe participante și va aduce mai multe premiere:

Trei țări gazdă : Canada, Mexic și SUA.

Un sistem extins de bilete : peste 4,5 milioane de fani din 216 țări și teritorii s-au înscris deja la tombola Visa Presale Draw.

Inițiativă socială : FIFA va dona 1 dolar către Fondul FIFA pentru Educația Cetățenilor Globali pentru fiecare bilet vândut.

Mascote oficiale: prezentate recent ca parte a campaniei de promovare a turneului.

TRIONDA nu este doar o minge, ci un simbol al colaborării și al pasiunii pentru fotbal. Prin design și tehnologie, mingea aduce un omagiu gazdelor și marchează o nouă eră pentru cea mai urmărită competiție sportivă din lume.

„Această minge reflectă unitatea și forța celor trei țări gazdă. Este un simbol al pasiunii fotbalului și al spectacolului pe care îl vom trăi în 2026”, a subliniat FIFA în comunicatul oficial.