Frații care nu și-au mai vorbit niciodată. În urma lor a rămas o rivalitate unică

Istoria Puma și Adidas pornește din Germania anilor ’20, când doi frați au pus bazele unui mic atelier de pantofi. Rivalitatea lor a dus la nașterea a două dintre cele mai mari branduri sportive din lume.

Povestea celor două companii începe în Germania anilor ’20, în orașul Herzogenaurach, din regiunea Bavaria. Adolf „Adi” Dassler și Rudolf Dassler, doi frați pasionați de sport și de încălțăminte, au fondat în 1924 Gebrüder Dassler Schuhfabrik – Fabrica de Pantofi Dassler.

Adi era cel mai creativ dintre cei doi, orientat spre partea tehnică, inventând modele inovatoare de pantofi sport. Rudolf, în schimb, era extrovertit, bun la relații și la vânzări. Împreună, au reușit să transforme mica lor fabrică într-un nume respectat în Germania interbelică.

Un moment crucial a fost la Jocurile Olimpice din 1936, când sprinterul american Jesse Owens a purtat pantofii fraților Dassler și a câștigat patru medalii de aur. Această victorie a transformat atelierul bavarez într-un brand recunoscut la nivel internațional.

După Al Doilea Război Mondial, relația dintre cei doi frați s-a deteriorat rapid. Divergențele de caracter, conflictele de familie și neînțelegerile apărute în timpul războiului au dus la o ruptură ireversibilă.

În 1948, frații Dassler au decis să se despartă. Rudolf a înființat Puma, iar Adolf a creat Adidas, fiecare dorind să ducă mai departe ideea de a construi cei mai buni pantofi sport din lume.

Herzogenaurach a devenit un oraș divizat. Locuitorii erau obligați să aleagă: fie munceau la Puma, fie la Adidas, iar rivalitatea dintre cele două tabere a influențat generații întregi. Se spune că oamenii se uitau mai întâi la încălțămintea celuilalt înainte de a da mâna.

Ambele companii au folosit sportul de performanță ca platformă principală de promovare. Adidas s-a remarcat prin inovații, introducând primele ghete de fotbal cu șuruburi interschimbabile, purtate de echipa Germaniei de Vest la Campionatul Mondial din 1954, câștigat surprinzător în fața Ungariei.

De partea cealaltă, Puma a făcut o mutare spectaculoasă în 1970, la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic. Legenda braziliană Pelé, cel mai cunoscut fotbalist al vremii, a purtat ghetele Puma King în finala contra Italiei. Momentul în care Pelé și-a legat șireturile înainte de fluierul de start a fost urmărit de milioane de oameni și a intrat în istoria marketingului sportiv.

În anii ’60–’80, rivalitatea a atins cote maxime. Cele două branduri au încercat să câștige contractele cu cei mai mari sportivi și echipe din lume.

Adidas a devenit sponsorul preferat al echipelor naționale de fotbal și a dominat piața europeană. În același timp, Puma a mizat pe individualități – de la fotbaliști celebri la atleți de top.

Un exemplu notabil a fost Diego Maradona, care a purtat ghetele Puma în timpul Campionatului Mondial din 1986, când Argentina a cucerit trofeul, iar legenda „Mâna lui Dumnezeu” a intrat definitiv în istorie.

Pe măsură ce industria sportului a devenit una dintre cele mai profitabile piețe din lume, rivalitatea dintre Adidas și Puma a depășit granițele Germaniei.

Adidas a investit masiv în diversificare, trecând de la încălțăminte la echipamente și apoi la modă sportivă. A devenit unul dintre sponsorii oficiali ai FIFA și UEFA, consolidându-și poziția în fotbalul mondial.

Puma, în schimb, a mizat pe o strategie diferită: parteneriate cu sportivi iconici și, mai târziu, colaborări cu artiști și designeri. Astfel, brandul a câștigat teren în zona de lifestyle, devenind preferat de tineri și de cultura urbană.

Deși rivalitatea a durat decenii, un moment de reconciliere simbolică a avut loc abia în 2009, când angajații celor două companii au jucat un meci de fotbal amical, marcând 60 de ani de competiție. Gestul a fost văzut ca un semn de pace, deși competiția comercială a rămas acerbă.

Astăzi, Adidas și Puma coexistă ca doi giganți ai industriei sportive. Adidas este al doilea cel mai mare brand sportiv din lume, după Nike, iar Puma ocupă locul patru, având o creștere constantă și o poziționare puternică pe segmentul de lifestyle.