România mai are o singură șansă pentru Mondial. Cum putem să ne calificăm la CM 2026

Naționala României are nevoie de nouă puncte în ultimele trei meciuri din preliminarii și de o serie de rezultate favorabile în celelalte grupe pentru a prinde calificarea directă la Cupa Mondială 2026.

Potrivit FRF.ro, tricolorii trebuie să câștige tot ce a mai rămas din preliminarii, fără greșeală, pentru a spera la locul 1.

După cinci meciuri, România ocupă locul 3 în grupă, cu 7 puncte și un golaveraj pozitiv (+4). În față se află Bosnia-Herțegovina, lider cu 12 puncte și +8 la golaveraj, urmată de Austria, tot cu 12 puncte, dar un meci mai puțin disputat.

Bosnia-Herţegovina – 12 puncte (+8) / 5 meciuri Austria – 12 puncte (+7) / 4 meciuri România – 7 puncte (+4) / 5 meciuri Cipru – 4 puncte (-2) / 5 meciuri San Marino – 0 puncte (-17) / 5 meciuri

România mai are de disputat următoarele trei partide:

12 octombrie: România – Austria

15 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – România

18 noiembrie: România – San Marino

În paralel, în aceeași perioadă, se vor juca meciurile care pot decide configurația finală a grupei:

9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herțegovina

12 octombrie: San Marino – Cipru

15 noiembrie: Cipru – Austria

18 noiembrie: Austria – Bosnia-Herțegovina

Pentru ca România să prindă primul loc și, implicit, calificarea directă, trebuie să adune 9 puncte din 9 posibile și să depășească la puncte sau la golaveraj ambele rivale, Bosnia și Austria.

Condițiile minime pentru calificare, potrivit FRF.ro, presupun:

România câștigă toate cele trei meciuri (Austria, Bosnia, San Marino);

Bosnia pierde sau face cel puțin un egal cu Cipru;

Austria nu trebuie să câștige toate partidele rămase.

Există două scenarii care mențin România pe primul loc, presupunând că Austria își face datoria cu San Marino:

Cipru – Bosnia 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia X Cipru – Bosnia 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia 2

În ambele cazuri, România ar acumula 16 puncte, la fel ca una sau ambele rivale, iar departajarea s-ar face prin golaverajul general – primul criteriu de diferențiere în caz de egalitate.

Federația Română de Fotbal subliniază că golaverajul poate fi decisiv. Dacă Austria sau Bosnia termină cu același număr de puncte ca România, tricolorii trebuie să aibă cel mai bun golaveraj general din grupă.

În acest moment, Bosnia are +8, Austria +7, iar România +4.

Asta înseamnă că echipa antrenată de Mircea Lucescu trebuie să câștige la scor cu San Marino și să evite orice pas greșit în confruntările directe cu rivalele din fruntea clasamentului.

Dacă România nu reușește să câștige grupa, există totuși varianta locului secund, care duce la barajul pentru Mondialul 2026. Totuși, acest traseu este dificil și incert, pentru că nu toate echipele clasate pe locul 2 vor merge direct la baraj.

Conform regulamentului FIFA, cele mai bune opt locuri secunde vor fi cap de serie la baraj, în funcție de clasamentul FIFA din noiembrie.

Primele opt echipe vor juca semifinala barajului acasă, într-o singură manșă, în timp ce restul vor evolua în deplasare.

În plus, România poate accesa barajul și prin intermediul Ligii Națiunilor, în funcție de performanțele obținute anul trecut, însă acest traseu este mai dificil, întrucât „tricolorii” nu ar fi cap de serie.

Barajul pentru Cupa Mondială 2026 va fi compus din două manșe unice – semifinală și finală.

România ar putea juca prima partidă în deplasare, împotriva unei echipe mai bine clasate, iar abia în caz de calificare ar urma o finală pentru ultimul loc disponibil la Mondial.

Pentru a evita acest scenariu complicat, tricolorii trebuie să încheie grupa pe primul loc, iar pentru asta nu au voie la niciun pas greșit în meciurile decisive cu Austria și Bosnia-Herțegovina.