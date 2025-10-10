Sport

România U21, eșec pe teren propriu în meciul cu Serbia U21

Comentează știrea
România U21, eșec pe teren propriu în meciul cu Serbia U21Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Naționala de tineret a României a fost învinsă, azi, la Arad, de reprezentativa similată a Serbiei, scor 1-0, într-un meci de pregătire. După o primă repriză fără evenimente pe tabela de marcaj, oaspeții au punctat spre final, prin Aleksa Kuljanin, cel care, în minutul 79, a fructificat o centrare a lui Milan Aleksici.

Eșec la limită pentru naționala de tineret a României, scor 0-1 pe teren propriu cu Serbia

Până la fluierul final, „tricolorii” au mai avut o singură ocazie de a marca, prin Radaslavescu, în minutul 87, dar șutul său a fost respins în corner de un adversar.

Naționala de tineret va evolua săptămâna viitoare, marţi, contra naționalei din Cipru, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca (de la ora 19:00), în Grupa A a preliminariilor pentru Campionatul Europeanul de tineret din 2027.

sursa: Facebook

Cine face parte din grupa de calificare la Campionatul European din 2027

Din grupă mai fac parte Spania, Finlanda, Kosovo şi San Marino. În primele sale partide, tricolorii au remizat acasă cu Kosovo (0-0) şi au învins San Marin în deplasare (2-0).

Macron îl numește din nou pe Lecornu premier: Accept din datorie misiunea care mi-a fost încredinţată
Macron îl numește din nou pe Lecornu premier: Accept din datorie misiunea care mi-a fost încredinţată
Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei
Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei

La turneul din 2027, sunt calificate direct Albania și Serbia, gazdele competiției.

România - Serbia 0-1 (0-0) A marcat: Aleksa Kuljanin (79). Arad, Arena ''Francisc Neuman'': 7.058 spectatori

Au evoluat echipele:

România: 1. Ştefan Lefter (23. Vlad Rafailă, 46) - 2. Mark Ţuţu, 3. Matteo Duţu (căpitan; 6. Mario Tudose, 78), 5. Răzvan Paşcalău (4. Ştefan Duţu, 69), 16. Antonio David (13. Tony Strata, 46) - 14. Rareş Pop (7. Alexandru Musi, 60), 15. Alin Boţogan (8. Cătălin Vulturar, 46), 18. Luca Szimionaş (21. Cristian Mihai, 60), 17. Omar El Sawy (22. Lorenzo Biliboc, 46) - 9. Atanas Trică (10. Eduard Radaslavescu, 69), 20. Ioan Vermeşan (11. Rareş Burnete, 60). Selecţioner: Costin Curelea. Rezerve neutilizate: 12. Adrian Frănculescu.

Serbia: 1. Luka Lijeskic - 21. Ognjen Mimovic, 4. Bojan Kovacevic (14. Nikola Simic, 67), 6. Stefan Lekovic (căpitan; 22. Nikola Milicic, 88), 3. Stefan Bukinac - 7. Lazar Jovanovic (17. Milan Aleksic, 67), 5. Stefan Dzodic, 8. Matija Mitrovic, 11. Nemanja Trifunovic (18. Aleksa Kuljanin, 67) - 9. Vanja Vlahovic (19. Marko Lazetic, 77), 10. Mihailo Ivanovic (16. Milos Lukovic, 77). Selecţioner: Zoran Mirkovic. Rezerve neutilizate: 12. Viktor Dzodic, 23. Lazar Kalicanin - 2. Boris Matic, 13. Adem Avdic, 15. Mateja Stjepanovic, 20. Jovan Sljivic, 24. Jovan Milosevic.

Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Cartonaş galben: Boţogan (27), Mihai (84), Lazetic (84), Mitrovic (84), Kuljanin (87), Lijeskic (89).

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:10 - Macron îl numește din nou pe Lecornu premier: Accept din datorie misiunea care mi-a fost încredinţată
23:59 - Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei
23:48 - Acest thriller domină topurile: Este considerat cel mai bun serial TV realizat vreodată
23:38 - David Beckham, dat de gol de soție: obiceiul care strică atmosfera în dormitor
23:30 - Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
23:29 - Două înotătoare din Italia, prinse la furat. Ce pedeapsă au primit

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale