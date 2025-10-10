România U21, eșec pe teren propriu în meciul cu Serbia U21

Naționala de tineret a României a fost învinsă, azi, la Arad, de reprezentativa similată a Serbiei, scor 1-0, într-un meci de pregătire. După o primă repriză fără evenimente pe tabela de marcaj, oaspeții au punctat spre final, prin Aleksa Kuljanin, cel care, în minutul 79, a fructificat o centrare a lui Milan Aleksici.

Până la fluierul final, „tricolorii” au mai avut o singură ocazie de a marca, prin Radaslavescu, în minutul 87, dar șutul său a fost respins în corner de un adversar.

Naționala de tineret va evolua săptămâna viitoare, marţi, contra naționalei din Cipru, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca (de la ora 19:00), în Grupa A a preliminariilor pentru Campionatul Europeanul de tineret din 2027.

Din grupă mai fac parte Spania, Finlanda, Kosovo şi San Marino. În primele sale partide, tricolorii au remizat acasă cu Kosovo (0-0) şi au învins San Marin în deplasare (2-0).

La turneul din 2027, sunt calificate direct Albania și Serbia, gazdele competiției.

România - Serbia 0-1 (0-0) A marcat: Aleksa Kuljanin (79). Arad, Arena ''Francisc Neuman'': 7.058 spectatori

România: 1. Ştefan Lefter (23. Vlad Rafailă, 46) - 2. Mark Ţuţu, 3. Matteo Duţu (căpitan; 6. Mario Tudose, 78), 5. Răzvan Paşcalău (4. Ştefan Duţu, 69), 16. Antonio David (13. Tony Strata, 46) - 14. Rareş Pop (7. Alexandru Musi, 60), 15. Alin Boţogan (8. Cătălin Vulturar, 46), 18. Luca Szimionaş (21. Cristian Mihai, 60), 17. Omar El Sawy (22. Lorenzo Biliboc, 46) - 9. Atanas Trică (10. Eduard Radaslavescu, 69), 20. Ioan Vermeşan (11. Rareş Burnete, 60). Selecţioner: Costin Curelea. Rezerve neutilizate: 12. Adrian Frănculescu.

Serbia: 1. Luka Lijeskic - 21. Ognjen Mimovic, 4. Bojan Kovacevic (14. Nikola Simic, 67), 6. Stefan Lekovic (căpitan; 22. Nikola Milicic, 88), 3. Stefan Bukinac - 7. Lazar Jovanovic (17. Milan Aleksic, 67), 5. Stefan Dzodic, 8. Matija Mitrovic, 11. Nemanja Trifunovic (18. Aleksa Kuljanin, 67) - 9. Vanja Vlahovic (19. Marko Lazetic, 77), 10. Mihailo Ivanovic (16. Milos Lukovic, 77). Selecţioner: Zoran Mirkovic. Rezerve neutilizate: 12. Viktor Dzodic, 23. Lazar Kalicanin - 2. Boris Matic, 13. Adem Avdic, 15. Mateja Stjepanovic, 20. Jovan Sljivic, 24. Jovan Milosevic.

Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Cartonaş galben: Boţogan (27), Mihai (84), Lazetic (84), Mitrovic (84), Kuljanin (87), Lijeskic (89).