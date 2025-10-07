Social

Rafila: Până în 2050, bacteriile multirezistente vor fi prima cauză de deces în lume

Rafila: Până în 2050, bacteriile multirezistente vor fi prima cauză de deces în lumeSursa foto: Arhiva EVZ
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că infecțiile cu bacterii multirezistente la antibiotice ar putea deveni până în 2050 prima cauză de deces în lume. Rafila a explicat luni seara la Medika TV că doar în Uniunea Europeană, anual, aproximativ 50.000 de persoane pierd lupta cu infecțiile nosocomiale cauzate de astfel de bacterii.

„Vreau să vă spun că, de exemplu, în Uniunea Europeană, într-un an de zile, prin infecții cu bacterii multirezistente, de obicei nosocomiale, mor câteva zeci de mii de persoane. În toată Uniunea Europeană, 50.000 de persoane pierd viața în fiecare an. Teama noastră este că acest fenomen se va extinde dacă nu limităm circulația bacteriilor, dacă nu dezinfectăm corespunzător și dacă nu tratăm corect cu antibiotice”, a detaliat fostul ministru.

Până în anul 2050, mortalitatea produsă de infecțiile cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces în lume, urmată de bolile cardiovasculare și cancer. Costurile medicale, sociale și indirecte asociate vor depăși 100 de trilioane de dolari anual, a atras atenția Rafila.

Legătura dintre consumul de antibiotice și rezistența bacteriilor

Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila. Sursa foto: Ministerul Sănătății

Alexandru Rafila a explicat diferențele dintre țările nordice și cele din sudul Europei în ceea ce privește consumul de antibiotice: „Țările nordice consumă foarte puține antibiotice. Eu vă sfătuiesc să mergeți în Suedia să încercați să obțineți un antibiotic.

Veți vedea că e foarte greu. Ei tratează cu antibiotice doar infecțiile serioase. În sud, situația e diferită: România, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia – aici se consumă multe antibiotice, iar hărțile arată clar zonele cu consum și rezistență ridicate. Există o corelație directă între consumul excesiv de antibiotice și rezistența bacteriilor”.

Alexandru Rafila: One Health a apărut din problema rezistenței la antibiotice

Rafila a vorbit și despre conceptul One Health, explicând că acesta evidențiază legătura între sănătatea oamenilor, animalelor și mediului. „One Health a apărut din problema rezistenței la antibiotice.

Administrarea de antibiotice la animale sau pești în acvacultură contribuie la același fenomen: bacteriile pot provoca infecții atât la om, cât și la animal, și poluează mediul. Chiar și fabricile de medicamente sunt reglementate strict pentru deversarea antibioticelor rezultate din producție, deoarece acestea pot duce la apariția de bacterii multirezistente în mediu”, a mai spus fostul ministru.

 

