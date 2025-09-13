Medicamentele generice se plătesc mai greu. Sistemul de compensare întârzie până la doi ani

Producătorii de medicamente au reclamat întârzierile semnificative în introducerea acestor tratamente pe lista de compensare. Potrivit lui Călin Băjan, liderul grupului de lucru pentru prețuri al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu întârzieri de până la doi ani, în timp ce costurile materiilor prime și ale bunurilor industriale au crescut cu 30-45% în ultimul deceniu.

„Se aplică prețul cel mai mic și taxa clawback, fără posibilitatea ajustării prețurilor în funcție de costuri reale”, a explicat Băjan. Această rigiditate a sistemului afectează accesul pacienților la terapii esențiale și determină retragerea unor medicamente de pe piață.

Simona Cocoș, membru în Consiliul Director al APMGR, a precizat că introducerea medicamentelor generice și biosimilare în Lista medicamentelor compensate necondiționat — adică acele tratamente echivalente medicamentelor inovatoare cu brevet expirat — se face cu întârzieri de 1,5–2 ani.

„Avem o pondere importantă a medicamentelor inovatoare atât ca volum, cât și ca sumă, iartratamente care pot fi rezolvate cu medicamentele generice, din cauza întârzierilor din sistem, sunt rezolvate la prețuri de două-trei ori mai mari decât cele inovatoare”, a subliniat Cocoș, la un eveniment organizat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România și APMGR.

Ea a adăugat că medicamentele generice reprezintă doar 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele din sistemul de sănătate, în ciuda contribuției lor semnificative la optimizarea bugetului.

Reprezentanții APMGR au arătat că medicamentele generice introduse pe piață în perioada 2016-2023 au generat economii de peste un miliard de euro pentru sistemul de sănătate, contribuția la bugetul de stat ridicându-se la 1,56 miliarde de lei, echivalentul a 0,3% din buget.

„40% din producția de medicamente generice merge către export, ceea ce arată rolul strategic al acestui sector în economia României”, a mai precizat Simona Cocoș.

Inflația, cerințele de mediu și costurile asociate îngrijirii populației vârstnice cresc semnificativ cheltuielile de producție, iar lipsa flexibilității în ajustarea prețurilor pune presiune atât pe producători, cât și pe pacienți.

În acest context, reprezentanții industriei susțin că este nevoie de mecanisme care să permită ajustarea prețurilor medicamentelor generice în funcție de realitățile economice, pentru a preveni retragerea tratamentelor și pentru a asigura accesul continuu la terapii esențiale.