Este oficial, alimentele de bază se scumpesc de la 1 octombrie. Lista completă

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că hotărârea privind neprelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost adoptată de coaliția de guvernare „fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv”. Explicația vine după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere lămuriri urgente de la partenerii de guvernare, susținând că subiectul nu ar fi fost discutat în coaliție și că PSD nu poate fi de acord cu eliminarea plafonării.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților”, a transmis Ioana Dogioiu.

Ea a menționat că premierul va avea în săptămâna următoare întâlniri cu reprezentanții marilor retaileri pentru a verifica dacă încetarea plafonării nu va duce la creșteri semnificative ale prețurilor.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat că va solicita explicații imediate partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile legate de renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Acesta a precizat că, potrivit informațiilor apărute, măsura ar urma să fie eliminată de la 1 octombrie, însă subiectul nu ar fi fost discutat în ședințele coaliției. „PSD nu poate fi de acord cu o asemenea decizie”, a afirmat Grindeanu.

Lista actualizată a produselor de bază pentru care adaosul comercial rămâne plafonat cuprinde alimente esențiale pentru consumul zilnic al românilor. Printre acestea se numără lactatele de bază – laptele de vacă cu 1,5% grăsime (cu excepția UHT), iaurtul simplu cu 3,5% grăsime la maximum 200 grame, brânza telemea de vacă vrac, smântâna cu 12% grăsime și untul ambalat de până la 250 de grame. În aceeași categorie intră și magiunul până la 350 de grame, precum și pâinea albă simplă, cu greutăți între 300 și 500 de grame.

De asemenea, plafonarea adaosului vizează alimente de larg consum precum făina albă de grâu tip „000”, mălaiul și zahărul alb tos – toate în ambalaje de până la un kilogram. La acestea se adaugă uleiul de floarea-soarelui în sticle de maximum doi litri, dar și ouăle de găină calibrul M, produse nelipsite din majoritatea gospodăriilor.

Lista include și produse proaspete, atât din categoria cărnii, cât și din cea a legumelor și fructelor. Este vorba despre carne de pui (pui întreg, pulpe, aripi și tacâmuri), carne de porc (spată, pulpă cu sau fără os și carne pentru lucru), dar și legume vrac – ceapă, roșii, usturoi, morcovi, castraveți, ardei gras Bianca și ardei capia, fasole uscată. La capitolul fructe, plafonarea privește prunele, merele roșii și golden, perele și strugurii de masă, în timp ce cartofii albi proaspeți completează această listă a alimentelor de bază.