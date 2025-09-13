Lista produselor care s-ar putea scumpi. Plafonarea adaosului comercial expiră pe 30 septembrie

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), i-a cerut premierului să prelungească plafonarea adaosului comercial la produsele de bază și după 30 septembrie, dar surse politice din PSD au susținut, însă, că premierul Ilie Bolojan nu ar fi de acord cu menținerea acestei măsuri până la sfârșitul anului..

Plafonarea adaosului comercial la produsele de bază va înceta pe 30 septembrie. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), i-a cerut premierului să prelungească măsura și după această dată.

Cu toate acestea, surse politice din PSD, citate de HotNews, afirmă că premierul nu ar fi de acord cu această propunere.

Social-democrații susțin că prelungirea plafonării adaosului comercial nu va afecta bugetul statului, deoarece este vorba de profitul comerciantului. Potrivit surselor PSD citate de sursa menționată anterior, neprelungirea măsurii ar putea duce la o creștere a inflației cu 2–3%.

Magiun până la 350 grame;

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Brânză telemea de vacă vrac;

Unt până la 250 grame;

Smântână- 12% grăsime;

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Făină albă de grâu „000” până la 1 kg;

Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

Ouă de găină calibrul M;

Mălai până la 1 kg;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: tacâmuri de pui, pui întreg, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard;

Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă: spată de porc, carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os;

Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă: usturoi, roşii, ceapă, fasole uscată, castraveţi, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia;

Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă: prune, mere roşii şi mere golden, struguri de masă, pere;

Cartofi proaspeţi albi vrac.

Plafonarea adaosului comercial a fost adoptată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

La sfârșitul anului trecut, Executivul a decis să prelungească măsura până la 30 iunie 2025, iar ulterior a fost extinsă din nou până la 30 septembrie.