Alexandru Muraru acuză PSD că produce „cacofonie politică” în România

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a criticat dur Partidul Social Democrat, acuzându-l că provoacă agitație politică pe fondul congresului care urmează să aibă loc.

Liberalul a afirmat că PSD atacă în mod repetat guvernul din care face parte și creează o situație pe care a numit-o „cacofonie politică”.

Într-o conferință de presă susținută vineri la Iași, Alexandru Muraru a afirmat că PSD a generat o atmosferă tensionată pe scena politică, deși este parte integrantă a coaliției de guvernare. El a subliniat că social-democrații au votat programul de guvernare și măsurile de reformă, dar în același timp își construiesc o agendă paralelă.

„Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare și agendă proprie, ca și cum am fi singuri la guvernare. Această agitație de opoziție din interiorul guvernării a PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD ca să știm și noi când se liniștesc apele în PSD și când se apucă cu adevărat să guverneze”, a declarat liderul PNL Iași.

Muraru a acuzat că astfel de poziționări transmit un mesaj confuz pentru cetățeni și afectează stabilitatea politică într-un moment delicat pentru România.

Liderul liberal a mers mai departe și a catalogat atitudinea PSD drept o contradicție gravă, care pune în pericol coerența guvernării.

„Să ataci în mod repetat guvernul și să votezi pentru măsurile de reformă, apoi să revii asupra lor înseamnă o cacofonie politică pe care România nu și-o permite. PSD trebuie să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziție la propria guvernare”, a adăugat Alexandru Muraru.

Întrebat despre relațiile dintre filialele locale PNL și PSD, Muraru a afirmat că social-democrații ieșeni se comportă ca un partid de opoziție, deși formațiunea lor se află la guvernare la nivel central. El a susținut că PSD Iași este obișnuit cu eșecul electoral și că adoptă o strategie bazată pe „mimarea indignării” în locul unor soluții concrete.

„PSD Iași se comportă ca un partid aflat în opoziție. Este un partid obișnuit cu eșecul în alegeri și nu înțelege că mimarea indignării și lipsa de soluții nu pot compensa pierderile electorale. Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, atacă guvernul ca și cum PSD nu ar face parte din această guvernare”, a mai afirmat Alexandru Muraru.

Deputatul liberal a subliniat că Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, nu are o funcție de decizie la nivel național și, prin urmare, nu are acces la informațiile esențiale despre guvernare. Potrivit lui Muraru, acest lucru explică poziționările publice ale social-democratului.

„Cojocaru nu este în conducerea națională a PSD și nu are acces la informații. Sunt colegi din PSD care nu sunt de acord cu felul lui de a se poziționa. Este un semn al frustrării”, a adăugat președintele PNL Iași.