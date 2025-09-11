Politica Ciprian Ciucu nu înțelege tactica PSD. Social-democrații nu vor alegeri în această perioadă







PSD nu vrea organizarea alegerilor pentru primăria generală a Capitalei, în această perioadă, acuză Ciprian Ciucu. Primarul de la Sectorul 6 este nedumerit din cauza tacticii alese de social-democrați, care nu și-au motivat decizia amânării. Edilul vorbește despre legea care obligă organizarea alegerilor.

„Partidul Social-Democrat a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă, nu mi-e clar de ce. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea. Numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea.

Eu, personal, vă daţi seama că din postura în care sunt, par foarte interesat şi foarte necredibil, dar colegii de la USR au făcut-o destul de convingător şi eu am argumentat suplimentar”, a afirmat Ciprian Ciucu la un post de radio.

„A organiza alegeri nu înseamnă că izolezi pe cineva. Doar organizezi alegeri. După care, vin discuţiile despre strategii electorale pe care le face altcineva. Poate să zică să facem alegerile, pentru că aşa e normal.

Într-o democraţie, predictibilitatea alegerilor este esenţială. De aceea, legiuitorul a venit şi a zis, în atâta timp de la vacantarea postului. A dat predictibilitate. Nu poţi să laşi astfel de lucruri importante la arbitrariu cuiva. Sau un primar interimar pentru trei ani şi jumătate”.

Primarul Sectorului 6 nu vrea o candidatură comună a celor de la PSD - PNL - USR. „Acest clivaj, coaliţie, putere versus extremişti, este un clivaj care nu trebuie să fie întreţinut. Din acest considerent, mi se pare că e idee proastă. Poate şi aceasta să fie pe masă până la urmă. Dar e important să avem alegeri, adică nu exclude cu totul astfel de variantă”, a mai afirmat Ciucu.