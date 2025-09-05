Politica Stelian Bujduveanu și Ciprian Ciucu, calcule pentru marea miză: funcția de primar general







Stelian Bujduveanu și Ciprian Ciucu sunt tentați să preia funcția de primar general al Capitalei, loc rămas liber după ce Nicușor Dan a plecat la Cotroceni. Calculele pe care și le fac cei doi politicieni au și un punct de vedere comun: alegerile pentru șefia Bucureștiului ar trebui să fie organizate în acest an.

Bujduveanu, primar general interimar, este tentat să continue. În cazul în care coaliția va merge pe mâna sa și-l va arunca în lupta electorală.

„Alegerile sunt în apanajul Guvernului, Guvernul e format dintr-o coaliție de guvernare. Am mai spus: în momentul în care decizia va fi luată în coaliție și Guvernul va analiza absolut toate informațiile de care are nevoie (...), cu siguranță vor lua o decizie. Alegeri trebuie să se facă. Și trebuie să se facă cât mai repede, dar fără să afectăm funcționalitatea orașului. (...) Nu-mi place să-și dea cineva cu părerea pe ce se întâmplă în Capitală, nu mă refer la Executiv, și nici eu n-aș vrea să-mi dau cu părerea pe ce să facă Guvernul”, a spus primarul interimar la Euronews.

„Cred că domnul Bolojan, având foarte mare experiență, știe cum să cântărească o asemenea decizie și e remarcabil ce a făcut în ultima perioadă, cu aceste asumări în Parlament referitor la Pachetul 2, sunt sigur că o să ia o decizie cât mai rapidă împreună cu coaliția, noi așteptăm decizia, dar acest lucru nu ne impactează în niciun fel astăzi la nivelul Capitalei. S-au împlinit aproape 100 de zile de când suntem în acest format și colaborăm foarte bine cu colegii de la USR și PSD și cu siguranță, indiferent ce decizie se va lua, primăria merge înainte”, a mai precizat Bujduveanu.

El este de părere că ar trebui un candidat comun pe care să mizeze coaliția. „Bine ar fi ca această coaliție să aibă un candidat comun. Pentru că am văzut anul trecut ce s-a întâmplat cu PSD și PNL când nu au avut candidați comuni, cât de prost a mers guvernarea. În momentul când avem o coaliție de guvernare, trebuie să se reflecte și în relația cu administrația locală pentru că altfel, indiferent de rezultat, poate să fie unul dezastruos pentru că poate câștiga oricine altcineva din afara coaliției, chiar și așa putem să avem blocaje apoi și să se răsfrângă asupra Primăriei Capitalei dacă nu este asumat candidatul de întreaga coaliție.”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este de părere că alegerile ar trebui organizate cât ma repede, în această toamnă. „De ce s-ar amâna? Într-o democrație liberală cu stat de drept, alegerile trebuie să fie predictibile, iar dacă legea spune că trebuie să le faci într-un interval de timp, atunci trebuie să fie predictibilă. Și atunci trebuie să respecți legea, altfel intervine arbitrariul și ești în afara unei democrații liberale și a unui stat de drept.

Ar trebui să fie anul acesta. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie anul acesta în noiembrie”, a declarat Ciucu la Digi 24.