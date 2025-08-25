Politica Compromisul Bujduveanu la Primăria Capitalei, argument pentru stabilitatea Coaliției







Stelian Bujduveanu - actualul primar general interimar - se profilează, până la urmă, soluția candidatului unic la Primăria Capitalei, potrivit unor surse politice din USR, PNL și PSD. ”Coaliția se clatină. Oricine ar candida la București dintre principali (Băluță, Ciucu, Drulă n.red), ar dărâma-o”, au precizat acestea.

Așa a apărut ”compromisul Bujduveanu”, personaj care reușește să coaguleze sprijin din partea primarilor de sector PSD și PNL, dar și din partea unor lideri ai USR București. Cu un Cătălin Drulă sub scorul organizației USR București și nepopular printre membrii acesteia, o șansă mare îi surâde tânărului primar general interimar: să fie nominalizat candidatul unic al PSD-PNL-USR la primăria Capitalei, pentru stabilitatea coaliției de guvernare.

”Evenimentul Zilei” a discutat cu mai mulți politicieni, membri ai organizațiilor bucureștene ale PSD, PNL și USR despre rezultatele ultimelor sondaje, dar și despre candidați. Deși am insistat pentru declarații oficiale, asumate, toți cei chestionați au insistat pentru un dialog neoficial. Din care am reușit să obținem următoarea concluzie: actualul primar general interimar ar mulțumi, ca variantă de candidat unic, pe toată lumea. El ar obține sprijin politic atât de la PSD, cât și de la USR.

Din sondaje reiese clar o ierarhie a candidaților: Daniel Băluță (PSD), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), candidatul AUR și abia apoi Cătălin Drulă. Dar, în interiorul partidelor, rezultatele sondajelor sunt interpretate în cheia: ”stabilitatea Coaliției”. Nu neapărat după ierarhii.

Fiecare dintre formațiuni încearcă să optimizeze pârghii de negociere mai extinse, în funcție de scorul candidatului propriu. ”Nu susținem un candidat USR!”, spun cei de la PSD. ”Nu susținem un candidat PSD!”, spun cei de la USR. Ciprian Ciucu, cel calificat de sondaje ca și variantă ar vrea! Mult! Dar nu are susținerea politică necesară, în interiorul PNL. Așa a apărut varianta compromisului: Stelian Bujduveanu. Este, astăzi, o temă a discuțiilor în interiorul partidelor.

O candidatură a lui Ciprian Ciucu ar fi agreată, în principiu, de PSD (mai puțin) și USR. Dar o eventuală candidatură a sa vine la pachet cu un alt set de alegeri parțiale, la Sectorul 6 (în caz că acesta câștigă Capitala). ”Un alt motiv de negociere politică, o altă complicație, într-un context oricum destul de complicat”, afirmă colegi de partid ai lui Ciprian Ciucu. ”PNL pierde sigur primăria de sector. S-ar negocia un alt candidat, de la alt partid”, mai spun ei.

În plus, cu Ciucu candidat la primăria Capitalei, PNL ar pierde și poziția de viceprimar general, care ar fi revendicată de USR. Poziție pe care oricum o va pierde, completăm noi, în cazul susținerii unui liberal din poziția de candidat unic la Capitală.

Însă problema reală vine din interiorul PNL: Ciucu nu are susținerea liderului regional, Hubert Thuma. Pe argumentele de mai sus, dar și pentru altele neexprimate public, Ciucu este dorit doar ca primar de sector, nu primar general. Complicațiile politice ce ar rezulta în urma unui succes la Capitală (alegeri la sectorul 6, renegocieri politice la primărie pentru CA-uri etc) par să cântărească mai mult decât favorabilitatea lui Ciucu printre bucureșteni, conform sondajelor.

Precampania i-a adus capital de imagine lui Cătălin Drulă, printre bucureșteni. El reușește să convingă parte din electoratul tradițional al lui Nicușor Dan. Are însă probleme chiar în interiorul organizației de București, al cărui membru NU este.

Drulă nu este contestat public de colegii de partid. Dar acțiunile sale din pre-campanie sunt vizibil lipsite de suportul (logistic mai ales) al membrilor USR. Doar fostul primar al sectorului 2, Radu Mihaiu, a apărut alături de el, într-un ”short”, pe social-media.

Rezultatele sondajelor INSCOP și CURS mai arată un lucru: Drulă este sub scorul partidului.

În plus, o candidatură a lui Drulă susținută de PNL ar determina PSD să iasă din Coaliția de guvernare, potrivit președintelui Sorin Grindeanu. Social-democrații ar ieși cu un candidat propriu la Primăria Capitalei. Fapt ce ar genera o fragmentare a votului, cu efecte negative pe toate planurile: politic, economic, social. O astfel de situația ar favoriza candidatul AUR la Primăria Capitalei.

Daniel Băluță este principalul favorit la alegerile din Capitală, în ambele sondaje apărute în spațiul public. Din această poziție, PSD începe să facă jocurile în București.

Primul pas. Mută data alegerilor, pentru primărvara anului viitor. PSD nu consideră oportună organizarea alegerilor în această toamnă, potrivit președintelui Sorin Grindeanu. Iar Coaliția nu va stabili data alegerilor, fără PSD. Argumentele lor: campania pentru București ar coincide cu protestele anunțate din educație, sănătate și alte domenii afectate de măsurile Guvernului.

Pasul doi. Își anunță propriul candidat, dar iau în calcul și susținerea unui candidat unic. Dar ”exclus din partea USR!”. Arată disponibilitate la negociere pentru susținerea unui candidat unic, dar care să fie al PNL. Față de Ciprian Ciucu sunt manifestate rețineri. În schimb, există o deschidere pentru actualul intermar de la Capitală, Stelian Bujduveanu. ”Un om apreciat de Băluță, de Hopincă. Un om cu care te înțelegi!” spun social-democrații despre el.

Pasul trei. Utilizarea unor pârghii de negociere mult mai puternice în Coaliție, pentru poziții în Guvern sau decizii privind pachetul de măsuri fiscale. ”Din sondaje, candidatul nostru este pe primul loc. Să renunți la prima poziție, nu e puțin lucru. Ar trebui să conteze în Coaliție”, au afirmat surse social-democrate, sugerând un ”oarecare avantaj în viitoare discuții”.

Ce s-ar obține, politic, prin nominalizarea lui Bujduveanu.

este singurul personaj care reușește să coaguleze un grad de favorabilitate foarte mare din partea PSD și USR, la nivel de partide. Orice alt candidat, fie de la PNL, USR, PSD generează tensiuni între partide și un blocaj.

eliminarea riscului de fragmentare a votului. Orice alt candidat ar scoate cel puțin unul dintre partide din Coaliție. PSD și USR au poziții ferme: social democrații nu vor susține un candidat unic de la USR, și viceversa.

stabilitate în Coaliție, atât la nivel național, cât și la nivel local. S-ar menținea majoritatea din CGMB, iar PSD și USR ar beneficia de poziții de viceprimar general, cu competențe extinse.

are experiență administrativă, este perceput mai degrabă ca un tehnocrat și are susținerea lui Nicușor Dan. El a fost alegerea președintelui României, înainte de a-și prelua mandatul.