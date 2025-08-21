Social Primăria Capitalei anunță că aleile din Parcul Herăstrău intră în reparaţii pentru siguranţa vizitatorilor







Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi că au demarat lucrările de reabilitare a aleilor din Parcul Herăstrău, prioritar fiind sectorul dintre Clubul de Canotaj și Zona Pescarilor, afectat de surparea malului și expus riscului real de colaps.

Lucrările de refacere a aleilor din Parcul Herăstrău au început joi, potrivit Primăriei Capitalei, iar o urgenţă majoră vizează aleea dintre Clubul de Canotaj şi Zona Pescarilor, afectată grav de surparea malului.

„După ani de amânări, problemele nu mai pot fi ignorate”, a declarat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care a subliniat că intervenţia este necesară pentru siguranţa vizitatorilor.

Stelian Bujduveanu, a anunţat în prezenţa administratorului public al parcului, Lucian Judele, că lucrările au început pentru a pune în siguranţă aleea dintre Clubul de Canotaj şi Zona Pescarilor. Aceasta este afectată de eroziunea malului lacului și prezintă risc real de prăbușire. Potrivit edilului, primele intervenţii au vizat consolidarea unei porţiuni de aproximativ 25–30 de metri, unde degradarea era avansată.

„Această lucrare de urgenţă va dura aproximativ o săptămână şi este necesară pentru ca bucureştenii să poată circula în siguranţă. În două săptămâni începem asfaltarea aleilor principale”, a explicat Bujduveanu, precizând că în paralel se continuă procedurile pentru obţinerea autorizaţiei pentru lucrările mai ample de consolidare a malurilor lacului.

Lucrările de refacere a aleilor includ atât consolidarea malurilor afectate, cât și curăţenia şi igienizarea întregului parc. Administratorul public Lucian Judele a explicat că aleile au aproape 100 de ani și s-au degradat din cauza rădăcinilor arborilor și a fenomenelor meteorologice. Surparea malului reprezintă cea mai mare problemă, iar intervenţiile urgente au fost autorizate pentru a proteja vizitatorii.

Judele a precizat că lucrările de reabilitare se vor desfăşura în două etape: prima, între octombrie 2025 și aprilie 2026, și a doua, începând din toamna anului 2026. Primăria a semnalizat rutele alternative pentru traficul pietonal în perioada restricţiilor temporare.