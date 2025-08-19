Politica Bujduveanu vrea să intre în cursa pentru Primărie: Ne-am putea trezi că dăm Bucureștiul pe mâna unui extremist







Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a a declarat la B1 TV, că nu exclude o candidatură la alegerile pentru Primăria București, însă a subliniat că o astfel de discuție nu a avut loc încă în interiorul PNL.

„Decizia privind organizarea scrutinului aparține exclusiv Guvernului”, a spus Bujduveani, care a atras atenția că „fragmentarea dreptei ar putea duce la un rezultat periculos: victoria unui candidat extremist”.

„Singurul care poate hotărî când va fi data alegerilor este Guvernul României. Decizia va fi luată atunci când toate datele sunt pe masă: discuțiile din coaliție, situația economică, costurile organizării, dar și cum va arăta economia la nivel de toamnă-iarnă. În funcție de aceste aspecte, Guvernul va lua o decizie”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Edilul a precizat că, până atunci, activitatea Primăriei nu este afectată.

Primăria funcționează și va funcționa în continuare foarte, foarte bine pe repararea de țevi și schimbarea liniilor de tramvai”

Bujduveanu a recunoscut că în interiorul PNL nu a existat până acum o discuție aplicată despre alegerile din Capitală și despre potențialii candidați. „După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranță toți cei care își doresc și care au ceva de spus pentru orașul acesta sunt liberi să-și anunțe candidatura. Orice mecanism de departajare este binevenit, având în vedere că nu avem alegeri în două tururi”, a afirmat primarul general interimar.

Edilul a avertizat însă că lipsa unei strategii unitare pe dreapta poate avea consecințe grave: „Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”.

În opinia sa, votul din Capitală ar putea fi influențat de nemulțumirile legate de măsurile guvernamentale. „Alegerile vor fi o supapă pentru măsurile care nu sunt populare, dar sunt necesare. Toate partidele pro-europene fac parte din arcul de guvernare. Dacă nu gestionăm foarte bine comunicarea și nu avem un candidat sigur, care să poată face ceva pentru oraș, vom fi taxați de bucureșteni”, a avertizat primarul.

Bujduveanu a mai spus că dezbaterea despre candidați este prematură. „Cea mai mare îngrijorare este că, dacă noi acum vorbim despre nume, fără să avem data alegerilor, nu facem altceva decât să punem benzină pe foc”.

Întrebat direct dacă va intra în cursa pentru Primăria București, Stelian Bujduveanu a lăsat ușa deschisă: „Nu exclud și vă spun de ce. De 10 ani, activitatea mea se desfășoară la Primăria Capitalei. Consider că sunt lucruri bune care pot fi continuate și lucruri și mai bune care pot fi făcute.”