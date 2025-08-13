Politica Bujduveanu: Competiția de la Primăria Capitalei fragmentează guvernarea. E nevoie de un candidat unic







Competiția electorală pentru Primăria Capitalei fragmentează coaliția de guvernare, în lipsa unui candidat unic. Opinia aparție primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu și a fost exprimată într-un interviu pe care l-a acordat publicației news.ro . El se prezintă, totdată, ca o soluție pentru evitarea unor tensiuni în Coaliție. Argumentele sale: experiență în administrație și acceptat de Nicușor Dan. Bujduveanu mai revendică reușita de a crea o majoritate stabilă în legislativul local, CGMB.

Bujduveanu - care nu exclude o candidatură a sa la Primărie - este de părere că alegerile locale din București vor avea un impact semnificativ în stabilitatea Coaliției.

”Cred că, în contextul în care suveraniştii au rămas singuri în opoziţie în România,(...) partidele ar trebui să aibă o abordare serioasă şi să se grupeze exact în blocul guvernamental”, spune Bujduveanu. El a adăugat că, fără un candidat unic - susținut de PNL, PSD, USR - ”riscăm să fragmentăm guvernarea”.

”În momentul în care vom avea alegeri la Bucureşti, lupta de aici va fi ridicată la nivel naţional. Vom avea televiziunile naţionale şi o presă atentă doar la ce se întâmplă în Bucureşti. Şi atunci ne vom suprapune peste guvernul României. Cred că, dacă nu sunt cât mai mulţi factori implicaţi din arcul de guvernare în susţinerea unui candidat local, riscăm să fragmentăm guvernarea. Ceea ce este ultimul lucru pe care ni-l dorim, mai ales în situaţia în care se află România”, spune Bujduveanu.

Primarul interimar al Bucureștiului critică anunțurile altor competitori la Primăria Capitalei, pe care le consideră ”un demers neserios”.

”Referitor la colegii care vor să candideze, m-aş abţine să le fac o evaluare asupra comportamentului la Primăria Capitalei. Riscăm, din nou, să bulversăm populaţia. Haideţi să avem o dată certă, să ne punem la masă, să stabilim care este direcţia cea mai bună şi apoi să comunicăm bucureştenilor. Pentru că bucureştenii înţeleg foarte bine”, a spus Bujduveanu.

Pe de altă parte, Bujduveanu nu exclude o candidatură a sa: ”Nu exclud nimic. Când voi avea această dată (pentru organizarea alegerilor - n.red.) din partea Guvernului, cu siguranţă vă voi spune franc în faţă ce decizie am luat. Până atunci, având în vedere contextul economic, având în vedere măsurile parlamentare, cred că nu facem altceva decât să irităm populaţia”.

Primarul general a comentat în termeni neutri anunțul de candidatură a lui Cătălin Drulă. La fel și despre susținerea acesteo candidaturi de către președintele Nicușor Dan, pe care liderul USR a sugerat-o.

”Domnul Drulă s-a dus la Cotroceni cu o altă temă, cu acest prilej şi-a anunţat public candidatura. (...) Consider că preşedintele are libertatea să se întâlnească cu oricine, nu este prima dată”, a spus Bujduveanu. El s-a referit la primele alegeri prezidențiale, din 2024, când Nicușor Dan și-a anunțat sprijinul pentru trei candidaţi: Nicolae Ciucă, Elena Lasconi şi Ludovic Orban.

Bujduveanu a precizat că nu este în competiție cu Ciprian Ciucu, pentru obținerea nominalizării unei candidaturi la Primărie.

”Cu Ciprian Ciucu vorbesc săptămânal, zilnic, ne auzim pe probleme. Ne cunoaştem cu toţii între noi. Sunt sigur că fiecare are diferite valenţe care ar putea fi puse în practică. Dar, în final trebuie să ne uităm la ce vor bucureştenii, pentru că bucureştenii s-au săturat de lupte sterile între partide politice”, a spus Bujduveanu.

Apoi a concluzionat: ”Ciprian este un primar foarte bun”.

Actualul primar interimar se prezintă ca fiind, el însuși, o soluție pentru București. Argumentele sale sunt experiența în administrație, relația bună cu președintele Nicușor Dan, dar și reușita de a coagula o majoritate în Consiliul General al Municipiului București.

”Zece ani m-am format în această administraţie, fără să ard vreo etapă. De la nivelul Consiliului General până la nivelul de primar-interimar. (...) Asta mi-a adus şi beneficiul de a înţelege administraţia foarte bine. Astăzi avem 50 de voturi din 55 în Consiliul General. Rar s-a întâmplat în istoria Capitalei să fie o majoritate atât de sigură, în care poţi trece chiar şi 100 de proiecte într-o şedinţă”, a spus Bujduveanu.

În afara coagulării majorității în CGMB, Bujduveanu mai revendică și verbul ”a face”, la timpul prezent, ca element identitar pentru activitatea sa administrativă. ”De-a lungul a 20-30 de ani, în fiecare zi, ieşea câte un primar, câte un viceprimar, câte un membru din primărie să spună: ”Vom face, vom face”. Noi astăzi suntem la etapa: ”Facem”, spune el.