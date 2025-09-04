Social România donează 80 de mii de cărți în limba română pentru bibliotecile din Republica Moldova







Republica Moldova. Aproximativ 80.000 de cărți donate de România au ajuns la Chișinău și vor fi distribuite, în următoarele săptămâni, bibliotecilor din țară. Inițiativa este finanțată pentru al doilea an consecutiv de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.

La ceremonia de donare, organizată în Piața Marii Adunări Naționale, Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat la DRRM, a declarat că proiectul va continua și în viitor.

„Anul acesta am adus aproximativ 80 de mii de volume. Autori consacrați, autori clasici, cărți din domeniul dezvoltării personale, beletristică și cărți pentru copii pe care cititorii le vor aprecia, cu siguranță”, a menționat Răducanu.

Consilieră de stat la Administrația Prezidențială a României, Cătălina Galer, a subliniat că donația de carte reprezintă un proiect de consolidare a identității comune prin limbă, cultură și memorie istorică.

„Cartea ne oferă acel spațiu real de reflecție, de întâlnire, cunoaștere și dialog. Limba română a fost și continuă să fie expresia rezistenței prin cultură la presiunea ideologică. De asemenea de manipulare și dezinformare. Cartea devine o mărturie a memoriei vii, a rădăcinilor împărtășite și a legăturilor care unesc cele două țări”, a menționat oficiala.

La rândul său, ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a apreciat inițiativa ca pe o investiție în educația tinerei generații.

„Cartea este, de fapt, pâinea sufletului, a minții și a inimii. Este a doua oară când România vine cu tiruri încărcate cu cărți pentru Republica Moldova. Este extrem de important să deprindem copiii să pună mâna pe carte. Toată viața citești cărți, dar anumite cărți, la anumită vârstă, dacă n-au fost citite, mai târziu este prea târziu”, a declarat Prodan.

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a adăugat că donația de carte reprezintă un exemplu de colaborare și investiție în viitorul cetățenilor.

„Noi, la București și la Chișinău, am ales să construim împreună viitorul european al cetățenilor noștri. Zi de zi, reușim să construim punți. Să ne interconectăm tot mai eficient și să asigurăm condiții de viață mai bune pentru fiecare cetățean. Acesta este răspunsul pe care îl oferim celor care investesc neobosit în dezbinarea societății noastre. Răspunsul nostru constă în investiția în viitorul oamenilor, în cultivarea încrederii, a adevărului și a respectului pentru toți cetățenii. Această nouă donație consistentă de carte românească pentru bibliotecile publice din Republica Moldova confirmă valorile noastre comune și determinarea de a ne sprijini reciproc într-o lume aflată în continuă schimbare”, a declarat ambasadorul.

Directoarea Bibliotecii Naționale, Elena Pintilei, a menționat că lotul de carte va ajunge în comunitățile care au cea mai mare nevoie.

„Ne implicăm în continuare pentru a ne asigura că aceste cărți ajung în bibliotecile care s-au străduit și au depus solicitări pentru îmbunătățirea calităților colecțiilor. Țin să menționez că, în urma proiectului din 2024, rata de înnoire a colecțiilor bibliotecilor publice a crescut. Sunt sigură că pentru anul 2025 aceasta se va dubla. Pentru noi, acesta este unul dintre cei mai buni indicatori din ultimele 30 de ani”, a declarat directoarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Elena Pintilei.

Lotul actual de carte are o valoare estimată la aproximativ 700.000 de euro. În 2024, România a oferit bibliotecilor din Republica Moldova 100.000 de volume în format fizic. De asemenea și același număr în format digital. Acestea fiind destinate la peste 300 de instituții culturale din întreaga țară.