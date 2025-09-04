Politica António Costa: Republica Moldova va începe procesul de preaderare la UE după scrutinul parlamentar







Republica Moldova. Uniunea Europeană urmează să deschidă oficial procedura de preaderare a Republicii Moldova imediat după alegerile parlamentare din această toamnă, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului European, António Costa, la o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan.

În declarațiile sale, oficialul european a evidențiat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău. Acesta a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii pentru parcursul european al țării noastre.

„Ultimul Consiliu European a susținut în unanimitate propunerea de a deschide în mod oficial procedura de aderare a Republicii Moldova. Cu siguranță, după următoarele alegeri din 28 septembrie, vom avea condițiile necesare pentru a începe procedurile de preaderare cu Republica Moldova. Un lucru foarte important. Avem politici foarte ambițioase cu privire la securitate, la competitivitate. Trebuie să avem un buget pe măsură și capacitatea de a susține dezvoltarea noastră”, a declarat António Costa.

El a subliniat că parcursul european al Republicii Moldova este unul „ireversibil” și va beneficia în continuare de sprijinul statelor membre.

António Costa s-a aflat miercuri într-o vizită oficială la București, unde a fost primit de șeful statului român, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Programul vizitei a inclus o întrevedere tete-a-tete între cei doi lideri, discuții oficiale la nivel de delegații și declarații comune pentru presă.

Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. La 17 iunie 2022, Comisia Europeană și-a emis avizul privind cererea. La 23 iunie 2022 Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată. Totodată, Consiliul a invitat Comisia Europeană să transmită un raport privind îndeplinirea condițiilor prevăzute în aviz.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis o recomandare de deschidere a negocierilor de aderare cu Republica Moldova. O lună mai târziu, în decembrie 2023, liderii UE au decis deschiderea negocierilor și au invitat Consiliul să adopte cadrul de negociere, după finalizarea etapelor prevăzute în raportul Comisiei.

În martie 2024, ca urmare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, liderii europeni au invitat Consiliul să adopte rapid proiectul de cadru de negociere. Acesta a deschis calea către următoarea etapă formală a procesului de aderare.

Negocierile de aderare au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale, organizate între miniștrii și ambasadorii statelor membre și cei ai statului candidat. Aceste negocieri acoperă ansamblul legislației comunitare – acquis-ul UE. Acestea sunt împărțite în capitole tematice, fiecare vizând un domeniu distinct de politică. Conferințele de aderare pot fi organizate fie la nivel ministerial, fie la nivel de adjuncți.