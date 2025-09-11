Politica Sondaj pentru alegerile parlamentare. AUR rămâne primul în intențiile de vot







Potrivit ediției a III-a a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizată în perioada 1-9 septembrie 2025, partidul AUR se menține pe prima poziție în opțiunile electoratului pentru alegerile parlamentare. „Prima măsurătoare sociologică din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Barometrul este realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Scopul proiectului este de a aduce în atenția publică teme de interes și de a stimula dezbaterea națională pe baza opiniei exprimate de cetățeni, în colaborare cu centre academice și think-tank-uri de prestigiu.

Metodologia: datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI) în perioada 1-9 septembrie 2025, pe un eșantion de 1103 persoane reprezentativ pentru populația adultă din România. Marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

„Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT și SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, a mai subliniat Ștefureac.

Raportat la cei care și-au exprimat o opțiune politică (78,7% din eșantion), 40,8% ar vota cu AUR, în ușoară creștere față de iunie (40,5%) și mai (38,1%). Formațiunea rămâne astfel principalul partid din opoziție și liderul detașat al intențiilor de vot.

În privința participării la vot, întrebați pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”, 71% dintre respondenți au ales varianta 10. În total, 11% au indicat că sigur nu ar vota (opțiunea 1), iar procente mai mici s-au împărțit între restul valorilor intermediare. 1,2% nu au știut sau nu au răspuns.

Social-democrații se situează la 17,9%, mai mult decât în iunie (13,7%) și similar cu nivelul din mai (17,4%). Liberalii înregistrează 15,2%, o scădere față de iunie (17,3%). Evoluțiile confirmă o tendință de repoziționare a electoratului între cele două mari partide tradiționale.

La rândul său, USR se menține aproape constant, cu 12,8% în septembrie (13,1% în iunie, 12,2% în mai).

În zona formațiunilor mai mici, POT este creditat cu 3,3% (4,2% în iunie, 3,2% în mai). UDMR se situează la 4% (față de 5,2% în iunie și 4,5% în mai). SOS România este la 2,8% (1,9% în iunie, 2,5% în mai), iar partidul SENS la 2,1% (2,4% în iunie, 3,3% în mai).

De asemenea, 0,6% dintre alegători ar opta pentru un independent (1,4% în iunie, 1,5% în mai), iar 0,6% pentru un alt partid (0,5% în iunie, 1,3% în mai).