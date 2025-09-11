Politica Alegerile locale din Capitală, discutate de coaliție la Palatul Victoria







Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR s-a întâlnit miercuri seară, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre reforma administrației locale, însă discuțiile s-ar fi îndreptat spre tema alegerilor din București, iar reprezentanții USR și PNL au cerut ca scrutinul să fie organizat în noiembrie.

„PSD a amenințat direct că, dacă PNL și USR continuă să forțeze organizarea alegerilor locale din Capitală în această toamnă, atunci coaliția se rupe”, a spus o sursă din coaliție, pentru stiripesurse.ro.

Discuțiile din coaliție ar fi vizat, miercuri seară, tema alegerilor din București, iar USR și PNL ar fi cerut ca acestea să fie organizate în luna noiembrie.

Liberalii și reprezentanții USR ar fi spus că protocolul coaliției nu are prevederi privind calendarul alegerilor din București și că opoziția PSD nu are o bază solidă.

„Nu înțelegem atitudinea lor. Nu e nimic scris în protocol pe această temă. De ce să ne împiedicăm aici?”, ar fi afirmat un negociator liberal, citat de sursa menționată anterior.

Conflictul este legat de disputele mai vechi privind candidatul la Primăria Capitalei. PSD a avertizat anterior că o alianță PNL-USR în București ar însemna ruperea coaliției de guvernare. În discuțiile interne, social-democrații au reafirmat că nu vor accepta o strategie comună a liberalilor și a reprezentanților USR în Capitală.

Ședința de miercuri seară a fost convocată pentru discuții despre reforma administrației locale și despre programele de investiții „Anghel Saligny” și CNI, însă, potrivit sursei menționată mai sus, tema Bucureștiului a dominat întâlnirea.

La capitolul investiții s-a convenit eșalonarea finanțărilor până în 2028, dar în privința alegerilor locale din Capitală nu s-a ajuns la nicio înțelegere.

Unul dintre participanți ar fi descris întâlnirea drept „una dintre cele mai tensionate din ultima perioadă”,menționând replici dure și avertismente directe. „Sunt linii roșii care, dacă vor fi trecute, înseamnă finalul coaliției”, a mai spus un alt lider al alianței.