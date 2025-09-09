Politica Marian Neacșu, derapaj verbal în scandalul Boloș-Ciolacu







Vicepremierul Marian Neacșu a declarat că afirmațiile fostului ministru al Finanțelor Marcel Boloș sun „cretine”, susținând că ministerul Finanțelor ar fi venit cu proiecții „fantasmagorice” în ședințele de Guvern. Declarația vine după ce Boloș a spus într-un interviu de luni seara că l-a avertizat „de cel puțin șase ori” pe premierul Marcel Ciolacu în legătură cu riscul creșterii deficitului bugetar, dar răspunsul primit ar fi fost șocant. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a afirmat Boloș.

Afirmațiile au declanșat o reacție în lanț în interiorul coaliției, unde tensiunile pe tema deficitului și a politicilor fiscale erau deja în creștere.

Marcel Boloș a explicat că, începând cu 18 august 2024, a transmis în mod repetat avertismente privind depășirea deficitului. Fostul ministru a susținut că „se vedea de la o poștă că în companiile de stat era debandadă” și că aceste probleme structurale riscau să arunce în aer echilibrul bugetar.

El a relatat că, în ciuda insistențelor, premierul nu a acordat atenția necesară. „Când i-am spus domnului prim-ministru că deficitul bugetar se duce în cap, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a repetat Boloș.

Vicepremierul Marian Neacșu a reacționat suburban, într-o declarație de la Palatul Parlamentului. „Cretină”, a spus acesta, referindu-se la afirmațiile lui Marcel Boloș.

Întrebat de ce folosește un astfel de calificativ, Neacșu a susținut că ministerul condus de Boloș ar fi prezentat în ședințele de Guvern proiecții care „au umflat artificial nivelul de venituri pe care trebuia să-l încaseze ANAF”. El a dat vina și pe așa-numita „ordonanță trenuleț”, despre care Boloș ar fi spus că va aduce economii de 26 de miliarde, însă anul s-a încheiat cu un deficit de 8,6%.

Tema deficitului bugetar produs de fostele guvernări Ciucă și Ciolacu a devenit un subiect sensibil pentru actuala guvernare. România s-a angajat în fața Comisiei Europene să reducă deficitul în anii următori, dar execuția bugetară din 2024 a arătat o situație mult mai dificilă.

Declarațiile lui Marcel Boloș vin într-un context tensionat, în care partenerii de guvernare se acuză reciproc pentru lipsa de rezultate. De altfel, acuzațiile legate de „venituri umflate” și de proiecții optimiste sunt un punct central al conflictului.

În timp ce Boloș insistă că a tras semnale de alarmă, alți lideri susțin că măsurile propuse nu aveau fundament economic și că au contribuit la dezechilibre.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la rândul său pe marginea declarațiilor oferite de Marcel Boloș.

„Este mai puțin important cât de politicos a fost Marcel Ciolacu, e mai important că în ciuda acestor avertismente, Guvernul anterior a contractat în neștire și a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele din populație. Înainte nu mai conta banul public, de unde vine, care e valoarea sa (...) Banul public nu este banul politicienilor, ci resursa se folosește pentru a dezvolta țara. La bani europeni, am primit 105 miliarde de euro de la aderarea la UE și am cheltuit 34. Au fost 70 de miliarde de euro intrați în România”, a declarat Pîslaru.