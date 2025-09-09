Politica Scandal Boloş-Ciolacu pe deficitul bugetar. Acuzații și vorbe grele







Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe, a afirmat că l-a avertizat de cel puțin șase ori pe fostul premier Marcel Ciolacu că deficitul bugetar este în creștere. „Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Boloș într-un interviu.

Fostul ministru de Finanţe a declarat, la Antena 1, că se putea observa că în companiile de stat „era debandadă”. „Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a mai spus Boloş.

Acesta a precizat că l-a informat de cel puțin șase ori, prima dată pe 18 august 2024. „Şi după aceea informări au fost lunare”, a mai spus fostul ministru.

El a declarat că regretă că nu a reușit să demisioneze, deși a încercat de trei ori și a avut demisia redactată de fiecare dată. „Poate acum lumea crede că se puteau face minuni”, a mai adăugat Boloş.

În replică, fostul premier Marcel Ciolacu a respins acuzațiile, menționând că nu obişnuieşte să vorbească urât: „Eu nu...nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”.

Un alt fost ministru de Finanţe, Adrian Câciu, a afirmat că perioada 2020 - 2024 a fost cea mai complicată din istoria României.

„Am luat o decizie: ne strângem ca broasca ţestoasă, ne băgăm în carapace şi ieşim şi mai săraci din toată treaba asta sau compensăm din erodarea puterii de cumpărare şi investim?”, a spus Câciu.

Marcel Ciolacu a publicat luni, într-o postare pe Facebook, sumele alocate din Fondul de Rezervă al Guvernului în perioada în care a fost premier. „După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!”, a scris Ciolacu în postare.

Fostul șef al Guvernului a spus că alocarea banilor prin acest mecanism, în locul rectificărilor bugetare, a fost cerută de Boloș pentru a asigura „un control mai bun” al administrării.