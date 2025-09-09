Scandal Boloş-Ciolacu pe deficitul bugetar. Acuzații și vorbe grele
- Raluca Dan
- 9 septembrie 2025, 10:51
Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe, a afirmat că l-a avertizat de cel puțin șase ori pe fostul premier Marcel Ciolacu că deficitul bugetar este în creștere. „Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Boloș într-un interviu.
Boloş: Regret că nu am demisionat
Fostul ministru de Finanţe a declarat, la Antena 1, că se putea observa că în companiile de stat „era debandadă”. „Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a mai spus Boloş.
Acesta a precizat că l-a informat de cel puțin șase ori, prima dată pe 18 august 2024. „Şi după aceea informări au fost lunare”, a mai spus fostul ministru.
El a declarat că regretă că nu a reușit să demisioneze, deși a încercat de trei ori și a avut demisia redactată de fiecare dată. „Poate acum lumea crede că se puteau face minuni”, a mai adăugat Boloş.
Ciolacu: „Eu nu vorbesc urât”
În replică, fostul premier Marcel Ciolacu a respins acuzațiile, menționând că nu obişnuieşte să vorbească urât: „Eu nu...nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”.
Un alt fost ministru de Finanţe, Adrian Câciu, a afirmat că perioada 2020 - 2024 a fost cea mai complicată din istoria României.
„Am luat o decizie: ne strângem ca broasca ţestoasă, ne băgăm în carapace şi ieşim şi mai săraci din toată treaba asta sau compensăm din erodarea puterii de cumpărare şi investim?”, a spus Câciu.
„Fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate”
Marcel Ciolacu a publicat luni, într-o postare pe Facebook, sumele alocate din Fondul de Rezervă al Guvernului în perioada în care a fost premier. „După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!”, a scris Ciolacu în postare.
Fostul șef al Guvernului a spus că alocarea banilor prin acest mecanism, în locul rectificărilor bugetare, a fost cerută de Boloș pentru a asigura „un control mai bun” al administrării.
„Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate”, a mai adăugat acesta.
