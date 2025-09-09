Politica Fostul premier PSD, Marcel Ciolacu nu se teme: „Să mă cheme la DNA. N-am furat nimic!”. Avertisment către Ilie Bolojan







Fostul președinte și premier PSD, Marcel Ciolacu a spus, luni seară, la România TV, că nu se teme de o anchetă penală și că acuzațiile la adresa sa sunt „false”. Fostul premier susține că nu a făcut „nimic ilegal” și că Fondul de Rezervă nu este administrat de prim-ministru, ci de Ministerul Finanțelor. La acea vreme, tittularul postului era Marcel Bolo (PNL).

Declarațiile făcute aseară în emisiunea lui Victor Ciutacu vin după acuzațiile că în primul mandat de premier ar fi fost cheltuite 65 mld. lei din Fondul de Rezervă „cât toate guvernele din 15 ani”. Ciolacu spune că a prezentat public sumele și respinge ideea unei utilizări discreționare.

Despre un posibil dosar la DNA, dar și perspectiva de a fi condamnat, Marcel Ciolacu a spus: “Pentru ce să fac pușcărie? O plângere penală e mereu. Și când am fost viceprimar, ce să-mi facă? Să mă cheme la DNA. De ce să mă aducă? Nu o să mă aducă, că n-am furat nimic, n-am făcut nimic ilegal, n-am furat nimic. Nu concep acest lucru, e posibil să mă trezesc cu o citație, îmi vin clasări fără să fiu chemat. Poate voi fi chemat. .”

În ceea ce privește Fondul de Rezervă al Guvernului, fostul premier a contestat cifra de 65 miliarde lei invocată public și spune că banii „sunt la vedere”, iar responsabilitatea formală aparține Finanțelor. „Care 65? Am ieșit și am spus: uite banii. De aia l-am certat pe Boloș, nu puteai să ieși să spui că primul-ministru al României a băgat actul normativ în guvern la nevoia mea și a colegilor. Ce, am împărțit bani la prieteni? Erau din fondul de rezervă al guvernului”, a mărturisit acesta.

Intrarea în incapacitate de plată a României este posibilă doar printr-o criză politică prelungită, de aceea cere stabilitate în coaliție. “Problema României nu sunt cheltuielile… problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta.”, a spus Ciolacu. Fostul lider PSD a mai spus că România „nu-și permite” o nouă criză politică, amintind că „schimbarea a zece premieri în zece ani s-a răsfrânt asupra populației”. În opinia sa, coaliția trebuie să funcționeze „nu prin impunere, ci prin respect”.

Nu a lipsit nici un avertisment politic dur către actualul premier Ilie Bolojan. Dacă „apocalipsa economică” anunțată la încasări e pretext pentru vânzarea Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CEC Bank sau Portul Constanța, „PSD nu mai are ce căuta în această coaliție”, a spus Ciolacu la România TV.