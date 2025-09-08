Politica Ilie Bolojan, explicații despre scăderea indemnizațiilor mamelor







Premierul Ilie Bolojan a afirmat pentru TVR că reducerea cu 10% a indemnizațiilor pentru creșterea copiilor este necesară pentru a asigura sustenabilitatea bugetului României. El a explicat că sistemul actual de asigurări sociale nu poate susține nivelul actual al plăților fără a recurge la împrumuturi externe, motiv pentru care această măsură a fost inevitabilă.

În timpul unei intervenții televizate la TVR, Ilie Bolojan a detaliat motivele care au stat la baza deciziei de a reduce indemnizațiile pentru creșterea copilului.

„Avem un concediu de maternitate de doi ani, iar plata salariului pe perioada acestuia este de 85%, comparativ cu 65% în Germania. Totuși, nu există un perpetuum mobile economic: țara nu poate cheltui decât ceea ce colectează de la cei care muncesc în România”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că, deși măsurile par drastice, ele se impun pentru a evita dezechilibrele bugetare. Exemplul oferit de Bolojan arată disproporția între contribuțiile plătite și beneficiarii sistemului de asigurări sociale unde 6,3 milioane de persoane contribuie, în timp ce peste 16 milioane beneficiază de servicii.

Măsura guvernamentală afectează peste 150.000 de românce aflate în prezent în concediu de maternitate. Indemnizațiile scad de la 85% la 75% din venituri, iar suma redusă poate ajunge la aproximativ 400 de lei mai puțin pentru unele beneficiere. În plus, părinților aflați în concediu li se va reține contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) direct la sursă, aplicându-se o cotă de 10% asupra sumei efectiv încasate.

Peste 122.000 de persoane au semnat o petiție prin care solicită reintroducerea asigurării medicale gratuite pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Totodată, PSD a anunțat inițiative legislative menite să remedieze efectele Pachetului 1.

Președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea va depune proiecte de lege pentru a restabili indemnizațiile pentru creșterea copiilor și pentru a ajusta CASS pentru anumite categorii sociale vulnerabile, inclusiv veterani, văduve de război și personal monahal.

Premierul Ilie Bolojan a reiterat că decizia nu este una populistă, ci una necesară pentru stabilitatea economică a României. „Prefer să le spun românilor adevărul, chiar dacă nu e pe placul tuturor, decât să împărțim bani pe care nu îi avem”, a mai adăugat el.

Bolojan a comparat situația României cu cea a altor state europene, subliniind că, în ciuda reducerii, pachetul de beneficii pentru părinți rămâne unul dintre cele mai generoase din regiune. Premierul a explicat că măsura face parte dintr-un plan mai amplu de echilibrare a bugetului și că va fi analizată periodic pentru a evita dezechilibrele financiare pe termen lung.