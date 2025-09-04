Social ANAF explică noile reguli privind plata CASS pentru soț, soție și părinții întreținuți







Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că de la 1 august 2025, persoanele asigurate pot plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate ( CASS), pentru soțul, soția sau părinții fără venituri proprii aflați în întreținerea lor.

Decizia a fost comunicată oficial de ANAF printr-un comunicat de presă care explică detaliile și modul de aplicare a noilor reguli. Potrivit instituției, persoanele fizice care realizează venituri din salarii, pensii, activități independente, chirii, activități agricole, investiții sau alte surse pentru care datorează CASS, vor putea opta pentru plata contribuției și pentru membrii de familie fără venituri.

Contribuția datorată este de 10% aplicată la o bază de calcul egală cu valoarea a șase salarii minime brute pe țară valabile la 1 ianuarie a anului în care se exercită opțiunea. În anul 2025, cu salariul minim de 4.050 lei, baza de calcul ajunge la 24.300 lei, iar CASS pentru fiecare persoană întreținută este de 2.430 lei.

Suma datorată se achită în două tranșe: 25% (608 lei) la depunerea Declarației unice – formularul 212, și 75% (1.822 lei) până la 25 mai 2026. Plata se poate face și integral, prin intermediul mai multor canale: casieriile Trezoreriei, online prin Spațiul Privat Virtual sau Ghiseul.ro, virament bancar ori mandat poștal.

Declarația unică se depune electronic prin SPV, pe site-ul e-guvernare.ro, la ghișeul organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Pentru cei fără acces la calculator sau internet, ANAF pune la dispoziție calculatoare de auto-servire în unitățile fiscale, iar personalul specializat oferă sprijin la completarea documentelor.

ANAF precizează că, pentru anul 2025, persoanele care aleg să plătească CASS pentru soț, soție sau părinți fără venituri trebuie să completeze Capitolul II, Secțiunea 2 din formularul 212, dedicată explicit situațiilor prevăzute de art. 182^1 din Codul fiscal. Recomandarea instituției este ca această secțiune să fie completată cu atenție, întrucât o eroare sau o omisiune poate genera probleme ulterioare în validarea declarației.

De asemenea, contribuabilii pot solicita îndrumare direct la ghișee sau telefonic, iar lista sediilor cu calculatoare pentru auto-servire este disponibilă pe portalul oficial anaf.ro, la secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor.