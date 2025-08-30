Politica PSD trasează „liniile roșii” pentru Bolojan! Fără CASS pentru mame și pensionari, fără cadouri fiscale pentru multinaționale







PSD își anunță explicit obiecțiile față de o serie de prevederi din Pachetul 2 de reforme, înainte ca proiectele să ajungă în Parlament. Potrivit unei postări a președintelui Sorin Grindeanu, social-democrații nu vor accepta introducerea CASS pentru mame și pensionari. Măsură calificată drept „imorală” în condițiile în care multinaționalele ar fi beneficiari unei scutiri de la impozitul de 1% pe cifra de afaceri. “Cadou” estimat de PSD la peste 1,2 miliarde de lei. „PSD nu poate susține astfel de lucruri”, transmite Grindeanu.

Partidul își formulează și o a doua linie roșie: nu va susține măsuri care lovesc în cei mai vulnerabili „fără o justificare economică reală”.

Mesajul marchează poziționarea PSD pentru faza de amendare parlamentară, unde grupul social-democrat spune că va corecta punctele considerate inechitabile sau dezechilibrate social. În plus, liderul PSD cere ca, pentru unitatea coaliției, Guvernul să promoveze doar măsuri agreate de toți partenerii.

În contrapunct, social-democrații invocă două propuneri proprii pe care le susțin ferm și care, în viziunea lor, semnalează prioritățile de echitate: eliminarea CASS pentru veteranii de război și foștii deținuți politici și impozitarea câștigurilor din criptomonede. „Nu putem susține un stat cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați”, afirmă Grindeanu.

Deși PSD revendică finalizarea capitolelor din pachet ce țin de reforma companiilor de stat și a autorităților de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM), reforma pensiilor speciale ale magistraților și reforma în sănătate, accentul public al partidului cade pe corecțiile care vizează distribuția poverii fiscale. În esență, PSD spune „da” reformelor structurale și „nu” oricăror mutări de notă contabilă care ar împovăra familiile cu copii și pensionarii, în timp ce ar relaxa presiunea asupra marilor companii.

Urmează o etapă tensionată în Legislativ, unde social-democrații par hotărâți să condiționeze sprijinul final pentru pachet de eliminarea CASS la mame și pensionari și de renunțarea la facilitățile pentru multinaționale, menținând, totodată, direcția declarată de tăiere a privilegiilor și disciplină bugetară.