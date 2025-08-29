Monden Dan Bittman și-a donat toată averea. Cine este beneficiara







Artistul Dan Bittman a explicat la un podcast că și-a donat toată averea, inclusiv locuința, terenurile și ce-a mai agonisit. Beneficiara este o surpriză.

Cântărețul a declarat la un podcast faptul că nu mai are nimic pe numele lui. Iar cea care le-a primit este fosta lui iubită, mama copiilor săi. ”Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează.

Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, doamne-ferește și mai am ceva de muncit, în timp fac. Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună”, a explicat Bittman.

Acesta a continuat și a spus că atunci când nu a mai fost suflet și-a dat seama că trebuie să schimbe macazul. ”Când nu a mai fost valabilă vorba aia am zis că nu mai am de ce să țin casele. Vorba era că nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă în garsoniera aia e mult mai important decât pereții.

Adică sufletul de acolo și atmosfera și cum reușești să fie bine. Și au fost zeci de ani în care a mers șandramaua și era suflet acolo. Când s-a pierdut lucrul ăsta m-am întrebat, ce să fac să rămân singur în ele, eu nu am nevoie de așa ceva”, a mai spus el. De altfel ulterior relației cu mama copiilor săi artistul a mai încercat și alte variante.

Unele mai controversate, altele mai cuminți. Cert este că niciuna dintre acestea nu a reușit să rămână cu artistul mai mult de câteva săptămâni. Iar în această perioadă se pare că artistul a găsit o nouă domniță. Doar că de această dată o ține ascunsă de ochii presei. Rămâne de văzut dacă de această dată lucrurile vor sta diferit.