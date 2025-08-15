Monden Dan Bittman, despre începuturile sale în trupa Holograf: Am fost mereu a doua cea mai bună alegere







Dan Bittman a reamintit despre acel moment în care a devenit solistul trupei Holograf, înlocuindu-l pe Gabriel Cotabiță. Artistul a povestit cum această schimbare a marcat un punct de cotitură în cariera sa muzicală. Trecerea de la trupa Iris la Holograf s-a produs într-un context neașteptat, Cotabiță nu a putut participa la un turneu în Rusia din cauza unei probleme legate de viză, iar Holograf avea nevoie urgentă de un nou solist.

Deși inițial nu a putut accepta propunerea din cauza studiilor, Dan Bittman a fost contactat din nou de către basistul Marti Popescu și bateristul Edi Petroșel, care i-au propus să formeze împreună o nouă formulă a trupei.

Astfel, s-a conturat noua componență Holograf: Dan Bittman la voce, Marti Popescu la bas, Edi Petroșel la tobe și Tino Furtună la clape. Ulterior, în urma unor probleme de sănătate ale lui Mihai Pocorschi, chitaristul Nuțu Olteanu de la Iris s-a alăturat grupului.

Dan Bittman a amintit și de perioada în care a colaborat cu Iris, înlocuindu-l temporar pe Cristi Minculescu, aflat atunci în turneu cu Cenaclul Flacăra. A fost o experiență scurtă, din cauza studiilor pe care le urma, dar care i-a oferit o altă perspectivă asupra industriei muzicale.

Referindu-se cu umor la propria sa traiectorie artistică, Bittman a amintit de o declarație a jurnalistei Andreea Esca „Am fost întotdeauna a doua cea mai bună alegere – the second best choice. Și a fost OK pentru mine”.

Finalul anilor ’80 și începutul anilor ’90 au reprezentat o perioadă definitorie pentru trupa Holograf, considerată de mulți cea mai spectaculoasă etapă din activitatea formației. Membrii se aflau atunci la apogeul tinereții, iar acest aspect a contribuit la dinamismul și succesul lor.

Întrebat despre atenția primită din partea admiratoarelor, Dan Bittman a relatat cu umor:

„Despre fane ce să spun? Nu era așa o competiție. Până nu a venit Nuțu Olteanu în formația Holograf, ca să înceapă concursul, eram OK. După aceea au început, cum să spun eu, discuțiile... Când vedea că nu ne luăm de câte-o fată, ne spunea: „Băi, băi, băi, te bate Dumnezeu, nu poți să faci asta!. Ei, iar asta ne-a rămas și, de-acolo, și scandalurile, ca să zic așa. Dar ne-a trecut acum”, a povestit Bittman.

Dan Bittman a vorbit deschis despre legătura strânsă dintre membrii Holograf. Deși faima a dus, în cazul multor trupe, la destrămare, Holograf a reușit să nu se destrame, în ciuda timpului petrecut împreună și a notorietății dobândite.

Artistul a pus această longevitate pe seama prieteniei solide și a respectului reciproc dintre membrii trupei. Mai mult decât colegi de scenă, aceștia au devenit apropiați ca o familie, un exemplu fiind faptul că Edi Petroșel, toboșarul formației, este nașul tuturor copiilor colegilor săi.

Artistul a comparat relația dintre ei cu cea a unor frați, argumentând că, după zeci de ani de colaborare și turnee, au ajuns să se cunoască în detaliu, lucru rar întâlnit în showbiz, a concluzionat Dan Bittman, în interviul acordat pentru viva.ro.