A murit basistul trupei Holograf, Iulian Vrabete. Urma să aibă concert la Sala Palatului

Basistul trupei Holograf Iulian Vrabete a murit la 70 de ani, au anunțat colegii de breaslă pe Facebook. El a fost un pilon al formației timp de mai multe decenii, contribuind la crearea sunetului distinctiv care a consacrat trupa pe scena muzicală românească.

Anunțul decesului său a generat valuri de emoție în rândul fanilor, colegilor de breaslă și artiștilor cu care a colaborat de-a lungul carierei. Pe pagina oficială a trupei, membrii Holograf au postat o fotografie cu o lumânare aprinsă, în semn de omagiu pentru muzician. Trupa Holograf urma să aibă concert la Sala Palatului pe 17 martie.

Iulian Vrabete s-a născut în 1955, în Craiova, și a devenit membru al trupei Holograf în 1987. De atunci, a participat la numeroase concerte, turnee și înregistrări, contribuind la succesul unor hituri care au rămas în memoria colectivă a publicului român.

Stilul său de interpretare la bas a fost apreciat pentru profunzime și energie, iar prezența sa scenică a consolidat reputația trupei ca una dintre cele mai iubite formații rock din România.

Familia și apropiații muzicianului au făcut anunțul dispariției sale joi, pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mesaje de condoleanțe au venit din partea fanilor și a artiștilor, mulți dintre ei rememorând momentele petrecute la concertele trupei sau colaborările cu Vrabete.

Holograf, activă încă din anii ’80, a devenit un simbol al rockului românesc, iar aportul lui Iulian Vrabete a fost esențial în construirea acestui statut.

Pe parcursul carierei, Vrabete a colaborat cu numeroși artiști și a fost implicat în proiecte muzicale importante, fiind recunoscut pentru profesionalism și pasiunea pentru muzică. Cariera sa se întinde pe peste trei decenii, timp în care a contribuit semnificativ la dezvoltarea scenei rock din România, influențând atât colegii de trupă, cât și generațiile de muzicieni care l-au urmat.

Dispariția lui Iulian Vrabete reprezintă o pierdere majoră pentru muzica românească și pentru publicul care a crescut cu ritmurile și melodiile Holograf. Memoria artistului va rămâne vie în repertoriul trupei și în amintirile celor care l-au ascultat și l-au admirat.