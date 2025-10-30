Și maneliștii ascultă Holograf. Vocea lui Bittman e la modă

Manelistul care îl adoră pe Dan Bittman. Willy de la Oradea, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai momentului, a povestit despre artiștii pe care îi admiră, dar și despre provocările cu care s-a confruntat în cariera sa.

Cântărețul a împărtășit și detalii despre influențele muzicale, obstacolele întâmpinate și modul în care reușește să se mențină relevant în industria muzicală.

Willy a spus că îl adoră pe solistul trupei Holograf, Dan Bittman, și că și-ar dori foarte tare să cânte cu „Regele manelelor” Florin Salam.

Artistul a explicat că succesul în muzica de petrecere nu vine fără sacrificii și că industria poate fi uneori dificilă și plină de invidie.

„Din păcate, da, există răutate și invidie. Sunt multe clasamente care nu își au rostul. Sunt oameni care ne iubesc pe fiecare în parte ca și artist, dar sunt mulți care nu înțeleg acest aspect și se creează un fel de răutate și invidie, ca nu cumva să iei locul sau publicul altuia.”

Willy a povestit și despre experiențele dificile de la începutul carierei. Manelistul a spus că s-a confruntat cu multe probleme din cauza etniei sale.

„Eram la începutul carierei mele, la Oradea, și nu aveam sculele necesare pentru a-mi desfășura activitatea. Am vrut să închiriez echipamente, dar am fost refuzat fără să înțeleg motivul. Ulterior am aflat că era din cauza etniei mele și că nu eram unul de-ai lor. Am trecut cu greu peste acest episod. Odată cu trecerea anilor, am început să cresc muzical și ca imagine, iar acum chiar am devenit amic cu cei care cândva m-au dezamăgit.”

Wolly a povestit și despre copilăria sa și despre importanța tradiției muzicale în familie. El a spus că părinții lui s-a despărțit când avea 12 ani și că s-a mutat cu mama sa la Oradea.